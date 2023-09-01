Temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Taraftarlar ise şimdi soruyor KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, nereden izlenir, canlı izleme linki! İşte detaylar…

Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizin maçları sonrası muhtemel grupların nasıl olacağı merak edildi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kura çekimi araştırıldı. Peki, KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, nereden izlenir, canlı izleme linki! İşte detaylar…

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Uefa Avrupa Konferans Ligi kura çekimi: 01.09.2023 Cuma günü 14.00'te UEFA.tv'den yapılacak.

FENERBAHÇE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NEREDEN İZLENİR, CANLI İZLEME LİNKİ!

UEFA Konferans Ligi, Avrupa futbolunun kulüpler arası organizasyonlarından biridir ve 2021-2022 sezonuyla ilk kez düzenlenmiştir. Bu lig, UEFA tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin altında, Avrupa'nın kulüp futbolu sahnesinde daha fazla takımın uluslararası düzeyde yarışmasına olanak tanıyan yeni bir turnuvadır. UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA.tv'den canlı olarak yayınlanacaktır.

1. Torba: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,

4. Torba: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

UEFA KONFERANS LİGİ NEDİR?

UEFA Konferans Ligi'nin ana amacı, Avrupa'nın daha küçük ve orta büyüklükteki kulüplerine uluslararası arenada daha fazla rekabet fırsatı sunmaktır. Bu sayede, daha fazla ülkenin takımları uluslararası arenada mücadele edebilir ve bu lig, daha fazla kulüp için Avrupa'da futbolun büyümesini teşvik etmeyi amaçlar.

UEFA Konferans Ligi, grup aşaması, eleme aşaması ve final aşaması olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Grup aşaması, takımların bir dizi grup maçı oynamasını içerir, ardından eleme aşamasına geçilir ve sonunda bir galip belirlenir. Turnuva sonunda birinci gelen takım, UEFA Avrupa Ligi birincisiyle bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanır.

