Konferans Ligi kura çekimi CANLI izle! UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimi canlı yayın nasıl izlenir?

Konferans Ligi kura çekimi canlı izle! Konferans Ligi'nin kura çekimi canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimi canlı yayını kaçırmak istemeyen futbol tutkunları, haberimizde yer alana Konferans Ligi kura çekimi canlı izle detaylarından Konferans Ligi grupları kura çekimini canlı yayın ile izleyebilirler. İşte, Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın hakkında detaylar haberimizde...

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi canlı kura çekimi yayını UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca takımların canlı TV kanallarından da Konferans Ligi kura çekimi canlı olarak ekranlara gelmektedir.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde torbalar şöyle:

1. Torba: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba: PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana

4. Torba: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup etabında Fenerbahçe ve Beşikaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Bugün saat 15.30'da başlayacak kura çekiminde Fenerbahçe 1., Beşiktaş ise 3. torbada yer alacak.