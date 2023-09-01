Konferans Ligi grup maçları ne zaman? (MAÇ TAKVİMİ) Konferans Ligi ilk maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup etabındaki rakipleri Monaco'da çekilen kurayla belli oldu. Peki, Konferans Ligi grup maçları ne zaman?

Konferans Ligi grup maçları ne zaman? Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup etabındaki rakipleri Monaco'da çekilen kurayla belli oldu. Peki, Konferans Ligi grup maçları ne zaman? Detaylar...

KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde ilk grup maçlar 21 Eylül'de başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecek. Konferans Ligi'nin finali ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

UEFA Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihleri şöyle:

1. Maç günü: 21 Eylül 2023

2. Maç günü: 5 Ekim 2023

3. Maç günü: 26 Ekim 2023

4. Maç günü: 9 Kasım 2023

5. Maç günü: 30 Kasım 2023

6. Maç günü: 14 Aralık 2023

TURNUVANIN FORMATI

Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. İkinciler ise Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayanlarla Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacaklar ve son 16'ya kalma mücadelesi verecekler.