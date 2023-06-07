UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United, yarın Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadelede West Ham United 42, Fiorentina ise 22 senedir süren kupa hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak. Peki, Konferans Ligi finali ne zaman? UEFA Konferans Ligi finali saat kaçta? Konferans Ligi final maçı ne zaman oynanacak?

Konferans Ligi finali ne zaman? UEFA Konferans Ligi finali saat kaçta? Konferans Ligi final maçı ne zaman oynanacak? soruları aratılıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. İtalyan temsilcisi Fiorentina ile İngiliz ekibi West Ham United, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Arama motorlarında ise Konferans Ligi finali ne zaman? UEFA Konferans Ligi finali saat kaçta? Konferans Ligi final maçı ne zaman oynanacak? soruları araştırılıyor.

KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2023 UEFA Konferans Ligi Finali, 2022-23 UEFA Konferans Ligi kazananını belirlemek amacıyla 7 Haziran 2023 tarihinde oynanacak organizasyonun 2. finalidir.

Eden Arena, 10 yıl aradan sonra bir finale ev sahipliği yapacak. Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da, 10 yıl sonra bir Avrupa kupası finali oynanacak. Eden Arena, en son 30 Ağustos 2013 tarihinde sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapmıştı. Normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle tamamlanan maçta Bayern Münih, penaltı atışları sonucu rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürmüştü. West Ham United, bu sezon Konferans Ligi'nde hiç yenilmedi.

West Ham United, bu sezon Konferans Ligi'nde 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, hiç yenilmedi. Konferans Ligi'ne play-off turundan başlayan İngiliz ekibi, play-off'ta Danimarka temsilcisi Viborg'u 3-1 ve 3-0'lık skorlarla eleyerek gruplara katılma hakkı elde etti. B grubunda Anderlecht, Silkeborg ve FCSB ile mücadele eden West Ham, oynadığı tüm maçları kazanarak 18 puanla grubunu lider tamamladı. Son 16 turunda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile eşleşen David Moyes'in öğrencileri, rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 4-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek final aşamasında Belçika temsilcisi Gent ile karşılaşan West Ham, ilk müsabakada deplasmanda 1-1 berabere kalırken, evindeki rövanş maçında rakibini 4-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de Hollanda takımı AZ Alkmaar'ı 2-1 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakan İngilizler, adını finale yazdırdı. Oynadığı 14 karşılaşmada 33 gol atan West Ham, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

WEST HAM UNİTED - FİORENTİNA MAÇI HAKEMİ KİM?

UEFA Konferans Ligi finalinde ise West Ham United-Fiorentina müsabakasında İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande görev alacak.