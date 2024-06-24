Kondor Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kondor Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kondor Operasyonu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kondor Operasyonu filmini izleyecek olanların merak ettiği Kondor Operasyonu konusu nedir, Kondor Operasyonu oyuncuları kimler ve Kondor Operasyonu özeti gibi konuları inceliyoruz.

KONDOR OPERASYONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Armour of God II Operation Condor (Çince: ????) 1991 yılı Hong Kong yapımı, dövüş ustası, aksiyon film yıldızı ve Jackie Chan'in senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı, aksiyon komedi tarzındaki filmi. 1987 yapımı Tanrının Zırhı filminin devamı olan filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sahra Çölü'ne gömülen altınları bulmak için başkahraman ve beraberindekilerin yaptığı aramalar konu edinilmektedir.

fsanedeki kutsal silahların peşinden koştuğu ilk macerasından sonra Jackie bu kez yeni bir hedefin peşinde. Çok zengin ve güçlü bir teşkilata sahip olan Dük adındaki adam kahramanımızı çağırarak II. Dünya Savaşı'nın sonunda Alman ordusunun Afrikaya doğru gelirken yanında getirdiği altınları Gestapo'dan birine verilen emirle çöle gömdürdüğünü sonra da bu adamların gizlice yok edildiklerini anlatır.

KONDOR OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 7 Şubat 1991 (Hong Kong)

Yönetmeni: Jackie Chan

Önceki film: Tanrının Zırhı

Oyuncular

• Jackie Chan - Jackie / Asian Hawk / Condor

• Carol Cheng - (Do Do Cheng) Ada

• Eva Cobo de Garcia - Elsa

• Shôko Ikeda - Momoko

• Daniel Mintz - Amon

• Aldo Sambrell - Adolf (as Aldo Brel Sánchez)

• Bozidar Smiljanic - Duke Scapio / Baron Bannon

• Jonathan Isgar - Tasza

Jackie Chan Dublör Ekibi[

• Benny Lai

• Ken Lo

• Mars