Üye Girişi
Haberler

Kondor Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kondor Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kondor Operasyonu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kondor Operasyonu konusu, özeti ve Kondor Operasyonu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kondor Operasyonu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kondor Operasyonu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kondor Operasyonu filmini izleyecek olanların merak ettiği Kondor Operasyonu konusu nedir, Kondor Operasyonu oyuncuları kimler ve Kondor Operasyonu özeti gibi konuları inceliyoruz.

KONDOR OPERASYONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Armour of God II Operation Condor (Çince: ????) 1991 yılı Hong Kong yapımı, dövüş ustası, aksiyon film yıldızı ve Jackie Chan'in senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı, aksiyon komedi tarzındaki filmi. 1987 yapımı Tanrının Zırhı filminin devamı olan filmde, İkinci Dünya Savaşı sırasında Sahra Çölü'ne gömülen altınları bulmak için başkahraman ve beraberindekilerin yaptığı aramalar konu edinilmektedir.

fsanedeki kutsal silahların peşinden koştuğu ilk macerasından sonra Jackie bu kez yeni bir hedefin peşinde. Çok zengin ve güçlü bir teşkilata sahip olan Dük adındaki adam kahramanımızı çağırarak II. Dünya Savaşı'nın sonunda Alman ordusunun Afrikaya doğru gelirken yanında getirdiği altınları Gestapo'dan birine verilen emirle çöle gömdürdüğünü sonra da bu adamların gizlice yok edildiklerini anlatır.

KONDOR OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarihi: 7 Şubat 1991 (Hong Kong)

Yönetmeni: Jackie Chan

Önceki film: Tanrının Zırhı

Oyuncular

• Jackie Chan - Jackie / Asian Hawk / Condor

• Carol Cheng - (Do Do Cheng) Ada

• Eva Cobo de Garcia - Elsa

• Shôko Ikeda - Momoko

• Daniel Mintz - Amon

• Aldo Sambrell - Adolf (as Aldo Brel Sánchez)

• Bozidar Smiljanic - Duke Scapio / Baron Bannon

• Jonathan Isgar - Tasza

Jackie Chan Dublör Ekibi[

• Benny Lai

• Ken Lo

• Mars

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

ATM'lerde para çekme limitleri değişti

ATM'lerde para çekme limitleri değişti

 Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

 Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Bakmadan Geçme

25 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 25 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Euro 2024'te Arjantin neden yok, Brezilya neden yok 2024? #129300 Halkbank ATM para çekme limiti ne kadar? Halkbank ATM'lerden en fazla ne kadar para çekilebiliyor? Ziraat Bankası ATM para çekme limiti ne kadar? Ziraat ATM'lerden en fazla ne kadar para çekilebiliyor? Akbank ATM para çekme limiti ne kadar? Akbank ATM'lerden en fazla ne kadar para çekilebiliyor? Vakıfbank ATM para çekme limiti ne kadar? Vakıfbank ATM'lerden en fazla ne kadar para çekilebiliyor? Kondor Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kondor Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Hırvatistan İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hırvatistan İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? TRT neden şifreli? TRT 1 / TRT spor şifresiz nasıl izlenir? Arnavutluk İspanya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Arnavutluk İspanya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? Arnavutluk İspanya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Arnavutluk İspanya maçı ne oldu? Arnavutluk Müslüman mı? Arnavutluk Türk mü? Hırvatistan İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hırvatistan İtalya maçı ne oldu?
İmamoğlu, kendisine karşı 'Erdoğan' diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi

İmamoğlu, kendisine karşı "Erdoğan" diye bağıran taraftarlara bakın nasıl yanıt verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title