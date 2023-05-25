2023 seçimleri ülkenin gündeminde yer alırken seçim anketleri yapan KONDA merak edildi. Vatandaşlar arama motorlarında KONDA şirketi kimin? KONDA sahibi kim? KONDA kime ait? sorularına yanıt aradı. Peki, KONDA şirketi kimin? KONDA sahibi kim? KONDA kime ait?

Ümit Özdağ'a canlı yayında soruldu: Seçimi Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur?

KONDA Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye'de anket ve danışmanlık konusunda uzmanlaşmış olan KONDA'nın kimin olduğu merak ediliyor. Seçim anketleri ile gündeme gelen KONDA hakkında KONDA şirketi kimin? KONDA sahibi kim? KONDA kime ait? soruları aratıldı.

KONDA ŞİRKETİ KİMİN?

KONDA Araştırma ve Danışmanlık, Türkiye'de anket ve danışmanlık konusunda uzmanlaşmış anonim bir şirkettir. 1986 yılında Bülent Ecevit'in merkez sol azınlık hükümetinde eski bir Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem tarafından kuruldu.

Mart 2010'dan bu yana KONDA, 1.800 ile 3.600 arasında kişi ile yürütülen halk anketlerinden oluşan aylık 'barometreler' derledi. Onların kamuoyu yoklamaları, Türkiye'de milliyetçilik, başörtüsü, şirketlere ve finansa bakış, siyasi bağlılıkların yanı sıra hukuk ve adalet gibi çağdaş meselelerle ilgili kamusal görünümü ölçüyor. Şirket ayrıca siyasi kutuplaşmayı ve kamu memnuniyetini ölçmek için iki endeks yayınlamaktadır.

Kamuoyu yoklaması

KONDA, Kasım 2015 genel seçimlerinde, Haziran 2015 genel seçimlerinde, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve 2014 yerel seçimlerinde aktif siyasi görüş alma şirketlerinden biri olmuştur. Şirketin fikir anketleri, Haziran 2015 genel seçimlerinden önceki son anket anketlerinin nihai sonucu yakalamaya yaklaşmasıyla birlikte değişen başarı ölçütleri ile devam ediyor. Ancak, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce KONDA tarafından yayımlanan alçak gönüllü bir anket, fiili sonuçlar anket sonuçlarından önemli ölçüde farklı olduktan sonra şirketin halka açık bir özür yayımlamasına neden oldu.

Siyasi bağlantılar

KONDA Başkanı Tarhan Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) eski bir politikacı ve hükûmet bakanı olup, Haziran ve Temmuz 1977 arasında Bülent Ecevit'in merkez sol azınlık hükümetinde kısaca Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptı. Daha sonra CHP'den istifa etti ve 2002'de iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile yakın ilişkileri olduğu düşünülüyordu. Erdem sık sık medya ile farklı partilerin siyasi beklentilerini açıkça tartıştı.