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KONDA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONDA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

KONDA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONDA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de KONDA oldu. Peki, KONDA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONDA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, KONDA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONDA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

KONDA SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?

2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim

KONDA ANKET SONUCU

Yıldırım: %45

İmamoğlu: %54

GERÇEK SONUÇ

Yıldırım: %44.99

İmamoğlu: %54.21

2018 Genel Seçim

KONDA ANKET SONUCU

Cumhur: %52.8

Millet: %34.6

HDP: %11.6

GERÇEK SONUÇ

Cumhur: %53.7

Millet: %33.9

HDP: %11.7

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

KONDA ANKET SONUCU

Erdoğan: %51.9

İnce: %28

GERÇEK SONUÇ

Erdoğan: %52.59

İnce: %30.64

2017 Anayasa Referandumu

KONDA ANKET SONUCU

Evet: %51.5

Hayır: %48.5

GERÇEK SONUÇ

Evet: %51.41

Hayır: %48.59

2015 Haziran Genel Seçim

KONDA ANKET SONUCU

Ak Parti : %41

CHP: %27.8

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %40.87

CHP: %24.96

2015 Kasım Genel Seçim

KONDA ANKET SONUCU

AK Parti: %41.7

CHP: %27.9

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %49.5

CHP: %25.32

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

KONDA ANKET SONUCU

Erdoğan: %55

İhsanoğlu: %38

GERÇEK SONUÇ

Erdoğan: %51.79

İhsanoğlu: %38.44

2011 Genel Seçim

KONDA ANKET SONUCU

AK Parti: %46.5

CHP: %26.8

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %49.83

CHP: %25.98

2010 Anayasa Referandumu

KONDA ANKET SONUCU

Evet: %56.8

Hayır: %43.2

GERÇEK SONUÇ

Evet: %57.88

Hayır: %42.12

İstanbul Seçim Sonuçları
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