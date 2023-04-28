Konda Seçim Anketi 2023! Konda son seçim anketi sonuçları ne? Konda seçim anketi açıkladı mı?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kısa bir süre kala araştırma şirketleri son anketlerini açıklamaya başladı. Anket sonuçları en çok merak edilen araştırma şirketlerinden biri olan Konda'nın 2023 son seçim anketi merak ediliyor. Peki, Konda son seçim anketi sonuçları ne? Konda seçim anketi açıklandı mı? Konda seçim anketi 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Konda seçim anketi 2023! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'ne kısa bir süre kala araştırma şirketleri son anketlerini açıklamaya başladı. Anket sonuçları en çok merak edilen araştırma şirketlerinden biri olan Konda'nın 2023 son seçim anketi merak ediliyor. Peki, Konda son seçim anketi sonuçları ne? Konda seçim anketi açıkladı mı? Konda seçim anketi 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

KONDA 2023 SEÇİM ANKETİ AÇIKLANDI MI?

Konda'nın 2023 seçim anketi henüz açıklanmadı. Anket sonuçlarını aboneleriyle paylaşmaktadır. Konda'nın geçmiş seçimlerde olduğu gibi son seçim anketini 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi'ne 1 hafta kala açıklayacağı tahmin ediliyor. Konda son seçim anketi ile ilgili Konda tarafından yapılmış henüz bir açıklama bulunmamaktadır.

KONDA 2018 SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI

Konda'nın 2018 seçim anketi sonuçları şu şekildedir (%):

Recep Tayyip Erdoğan: 51,9

Muharrem İnce: 28,0

Meral Akşener: 10,2

Selahattin Demirtaş: 9,0

Temel Karamollaoğlu: 0,7

Doğu Perinçek: 0,1

2018 seçim sonuçları ise şu şekildedir (%):