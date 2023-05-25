KONDA son anket! 2. turda seçim anket sonuçları 2023! KONDA Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları! KONDA anketine göre önde?

14 Mayıs'ta gerçekleşen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.17 olarak belirlendi. 28 Mayıs'ta Türkiye tekrar seçime gidiyor. Yapılan anketlerin ardından KONDA seçim anket sonuçları 2023! KONDA Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları! KONDA anketine göre önde? Cumhurbaşkanlığı seçim anketi 2023! araması yapıldı.

Ümit Özdağ'a canlı yayında soruldu: Seçimi Kılıçdaroğlu değil de Erdoğan kazanırsa ne olur?

KONDA seçim anket sonuçları 2023!vatandaşların gündeminde yer alıyor. 28 Mayıs seçimine kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşlar yapılan ikinci tur seçim anketlerinin sonuçlarını araştırmaya başladı. Arama motorlarında KONDA seçim anket sonuçları 2023! KONDA Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları! KONDA anketine göre önde? Cumhurbaşkanlığı seçim anketi 2023! araması yapılıyor. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala Areda Survey, 10 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. KONDA seçim anket sonuçları 2023!

KONDA SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI 2023!

KONDA seçim anketi sonuçları şöyle:

20-21 Mayıs

Recep Tayyip Erdoğan %47.0,

Kemal Kılıçdaroğlu %42.2 oy alırken

kararsız oranı % 8.2 oldu. Oy kullanmayan oranı ise %2,6 oldu.

20-21 Mayıs (Kararsızlar dağıtılmış)

Recep Tayyip Erdoğan %52.7,

Kemal Kılıçdaroğlu %47,3 oy aldı.