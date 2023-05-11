KONDA 2015 - 2018 ve 2019 seçim anketi sonuçları!

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de KONDA oldu. Peki, KONDA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONDA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu? KONDA 2015 - 2018 ve 2019 seçim anketi sonuçları!