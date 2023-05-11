KONDA 2015 - 2018 ve 2019 seçim anketi sonuçları!
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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de KONDA oldu. Peki, KONDA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONDA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu? KONDA 2015 - 2018 ve 2019 seçim anketi sonuçları!
KONDA 2015 - 2018 ve 2019 seçim anketi sonuçları araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, KONDA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONDA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim
Yıldırım: %45
İmamoğlu: %54
GERÇEK SONUÇ
Yıldırım: %44.99
İmamoğlu: %54.21
2018 Genel Seçim
Cumhur: %52.8
Millet: %34.6
HDP: %11.6
Cumhur: %53.7
Millet: %33.9
HDP: %11.7
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Erdoğan: %51.9
İnce: %28
Erdoğan: %52.59
İnce: %30.64
2017 Anayasa Referandumu
Evet: %51.5
Hayır: %48.5
Evet: %51.41
Hayır: %48.59
2015 Haziran Genel Seçim
AK Parti: %41
CHP: %27.8
AK Parti: %40.87
CHP: %24.96
2015 Kasım Genel Seçim
KONDA ANKET SONUCU
AK Parti: %41.7
CHP: %27.9
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.5
CHP: %25.32
2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
KONDA ANKET SONUCU
Erdoğan: %55
İhsanoğlu: %38
GERÇEK SONUÇ
Erdoğan: %51.79
İhsanoğlu: %38.44
2011 Genel Seçim
KONDA ANKET SONUCU
AK Parti: %46.5
CHP: %26.8
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.83
CHP: %25.98
2010 Anayasa Referandumu
KONDA ANKET SONUCU
Evet: %56.8
Hayır: %43.2
GERÇEK SONUÇ
Evet: %57.88
Hayır: %42.12