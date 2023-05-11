Üye Girişi
Haberi Paylaş
KONDA 2015 - 2018 ve 2019 seçim anketi sonuçları!

KONDA 2015 - 2018 ve 2019 seçim anketi sonuçları!

Gündem Haberleri

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de KONDA oldu. Peki, KONDA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONDA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu? KONDA 2015 - 2018 ve 2019 seçim anketi sonuçları!

KONDA 2015 - 2018 ve 2019 seçim anketi sonuçları araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, KONDA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? KONDA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim

Yıldırım: %45

İmamoğlu: %54

GERÇEK SONUÇ

Yıldırım: %44.99

İmamoğlu: %54.21

2018 Genel Seçim

Cumhur: %52.8

Millet: %34.6

HDP: %11.6

Cumhur: %53.7

Millet: %33.9

HDP: %11.7

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Erdoğan: %51.9

İnce: %28

Erdoğan: %52.59

İnce: %30.64

2017 Anayasa Referandumu

Evet: %51.5

Hayır: %48.5

Evet: %51.41

Hayır: %48.59

2015 Haziran Genel Seçim

AK Parti: %41

CHP: %27.8

AK Parti: %40.87

CHP: %24.96

2015 Kasım Genel Seçim

KONDA ANKET SONUCU

AK Parti: %41.7

CHP: %27.9

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %49.5

CHP: %25.32

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

KONDA ANKET SONUCU

Erdoğan: %55

İhsanoğlu: %38

GERÇEK SONUÇ

Erdoğan: %51.79

İhsanoğlu: %38.44

2011 Genel Seçim

KONDA ANKET SONUCU

AK Parti: %46.5

CHP: %26.8

GERÇEK SONUÇ

AK Parti: %49.83

CHP: %25.98

2010 Anayasa Referandumu

KONDA ANKET SONUCU

Evet: %56.8

Hayır: %43.2

GERÇEK SONUÇ

Evet: %57.88

Hayır: %42.12

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2015 Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title