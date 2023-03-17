Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Konca Kuriş hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Konca Kuriş'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Konca Kuriş kimdir? Konca Kuriş kaç yaşında, nereli? Konca Kuriş hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Konca Kuriş hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Konca Kuriş'in hayatını araştırıyor. Peki, Konca Kuriş kimdir? Konca Kuriş kaç yaşında, nereli? Konca Kuriş hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

KONCA KURİŞ KİMDİR?

Konca Kuriş (16 Ekim 1961 - (?)1999), Türk Müslüman feminist araştırmacı yazardır. 16 Temmuz 1998'de evinin önünden gece yarısı eşi Orhan Kuriş etkisiz hâle getirilerek kaçırılmıştır. 555 gün sonra 23 Ocak 2000'de Konya'nın Meram ilçesinde Türkiye Hizbullahı'na ait ölüm evinin bodrumunda ölü bulunmuştur.

Konca Kuriş, İslamiyet ile 1987 yılında Nakşibendi Tarikatı ile tanışmıştır. Daha sonraları Allah'a ulaşmanın yolunun tarikat ile olmayacağını savunarak Kur'ancılık akımını benimsemiştir. Nakşibendi Tarikatı, Nur Cemaati, Süleyman Efendi Cemaati, Türkiye Hizbullahı ve Yehova'nın Şahitleri gibi birçok cemaat ve örgüt ile tebliğ amacı güderek temas hâlinde olmuştur. Bilinenin aksine hiçbir dönem Türkiye Hizbullahı'nın üyesi olmamıştır. Kur'an'ın dogmatik bir şekilde yorumlanmasını eleştirdiği için Hizbullah'ın hedefi hâline gelmiştir.

Kaçırılması ve ölümü

16 Temmuz 1998'de kaçırılarak kaybolan Kuriş, 35 gün boyunca Hizbullah üyeleri tarafından işkence görmüş ve sonra da öldürülüp, sorgulandığı evin bodrumuna gömülmüştür. İşkence seansları katilleri tarafından kaydedilmiştir. Cesedi, 23 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah evlerine düzenlenen operasyonlarda bulunmuştur.[4] Ön otopsi raporuna göre Kuriş'in 8-10 ay önce öldürüldüğü tespit edilmiştir. Türkiye Hizbullahı, Konca Kuriş'in kaçırılmasının, işkence görmesinin ve ölümünün sorumluluğunu üstlenmiştir.

Konca Kuriş, evli ve beş çocuk annesiydi. Mezarı, Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulunmaktadır.