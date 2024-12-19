Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü?

Hizbullah tarafından domuz bağı yapılarak katledilen Konca Kuriş'in esir alındıktan sonra baskı altında sorguya çekildiği anlara ait kaset ortaya çıktı. Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Konca Kuriş kimdir?

KONCA KURİŞ KİMDİR?

Konca Kuriş, Türk Müslüman feminist araştırmacı yazardır. 16 Temmuz 1998'de evinin önünden gece yarısı eşi Orhan Kuriş etkisiz hâle getirilerek kaçırılmıştır. 555 gün sonra 23 Ocak 2000'de Konya'nın Meram ilçesinde Türkiye Hizbullahı'na ait ölüm evinin bodrumunda ölü bulunmuştur.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Konca Kuriş'in Hizbullah terör örgütünün baskısı altında kaydedilen görüntüsünde Hizbullah'a teşekkür ettiği görüldü. Kuriş altında şunları söylüyor:

"Hizbullah beni kaçırdı. İyi ki kaçırdı. Ben 35 gündür Hizbullah'ın elindeyim. Okudum düşündüm. Ne kadar yanlış yaptığımı gördüm. Eğer Hizbullah'ın eline geçmeseydim şeytan beni ele geçirmişti. Yaşasın Hizbullah. Kahrolsun Kemalistler, Laik diktatörler"