Konak Belediyesi Kadınlara Deniz Gezileri Düzenliyor

Konak Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği deniz gezileri yüzlerce Konaklı kadını denizle buluşturdu. Belediyenin semt merkezi kursiyerlerinin katıldığı gezilerin ağustos ayı boyunca devam edeceğini belirten Başkan Batur, 'Bazı bölgelerimizde, deniz şehri İzmir'de yaşayıp hiç denize girmemiş kadınlar vardı. Bu gezileri özellikle onlar için düzenliyoruz. Biz bu gezilerimizle, bir gün bile olsa değerli kadın kursiyerlerimize tatil günü yaşatalım istedik' dedi.

Konak Belediyesi'nin kadınlara yönelik düzenlediği deniz gezileri yüzlerce Konaklı kadını denizle buluşturdu. Belediyenin semt merkezi kursiyerlerinin katıldığı gezilerin ağustos ayı boyunca devam edeceğini belirten Başkan Batur, "Bazı bölgelerimizde, deniz şehri İzmir'de yaşayıp hiç denize girmemiş kadınlar vardı. Bu gezileri özellikle onlar için düzenliyoruz. Biz bu gezilerimizle, bir gün bile olsa değerli kadın kursiyerlerimize tatil günü yaşatalım istedik" dedi.

Konak Belediyesi'nin, eğitim yılı boyunca semt merkezlerindeki kurslara katılan kadınlara yönelik düzenlediği deniz gezileri başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un talimatıyla haftanın üç günü, Foça'nın Kumburnu Plajı Foça Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen geziler sayesinde, İzmir'de yaşadığı halde denize hiç gidememiş kadınlar da denizle buluşma fırsatı buldu.

Konak Belediyesi'nin kadın dostu bir belediye olduğunu ve kadını önceleyen örnek projeleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Başkan Batur, "Deniz gezilerimizi semt merkezlerimizde kurslara katılan, eğitim yılı boyunca emeklerini üretime dönüştüren kadın kursiyerlerimiz için düzenledik. Bazı bölgelerimizde, deniz şehri İzmir'de yaşayıp hiç denize girmemiş kadınlar vardı. Bu gezileri özellikle onlar için düzenliyoruz. Ekonominin durumu belli, tatile gitmek çoğu aile için uzak bir hayal. Biz bu gezilerimizle, bir gün bile olsa değerli kadın kursiyerlerimize tatil günü yaşatalım istedik. Onlar için ne yapsak az, her zaman yanlarındayız. Kadın dostu bir belediyenin başkanı olmakla her zaman gurur duyuyorum. Yine kadın dostu bir belediye olan Foça Belediye Başkanımız Fatih Gürbüz'e de bu güzel tesisi sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

AĞUSTOS AYI BOYUNCA DEVAM EDECEK

Haftanın üç günü düzenlenen ve ağustos ayı boyunca sürecek gezilere katılan kadınlar, hem denizle buluşmanın tadını çıkarıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzak keyifli bir tatil günü yaşıyor. Kadınların konfor ve güvenliği için her şeyin düşünüldüğü gezilerde yemek ikramının yanı sıra gün boyu içecek ikramı devam ediyor. Şezlong, deniz yatağı, kolluk, deniz simidi ve makarna gibi özellikle çocukları mutlu eden deniz malzemeleri de gezilerde hazır bulunuyor. Öte yandan kadınların çocuklarıyla birlikte güvenle denize girebilmeleri için cankurtaran ve sağlık ekibi de eşlik ediyor.