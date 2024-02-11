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Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir?

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Kömürspor - Vanspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı ne zaman?

11 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Kömürspor - Ç. Rizespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Kömürspor - Vanspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir?

KÖMÜRSPOR - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kömürspor ile Vanspor arasındaki TFF 2. Lig maçı, 11 Şubat Pazar günü saat 14:00'te Zonguldak'ta, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler FİLBOX kanalından takip edebilirler. FİLBOX, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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