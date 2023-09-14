Vatandaşlar bu yıl yaz ayının sona gelmesi ile birlikte Kömür fiyatları düştü mü? Sorusunu araştırmakta. Kömür Fiyatları Eylül ayı, kış ayının yaklaşması ile sorgulatılıyor. Peki, Kömür fiyatları düştü mü? Kömür fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kömür Fiyatları Eylül 2023!

Kömür fiyatları düştü mü? Sorusu, güncel Kömür fiyatları ile birlikte internet üzerinde sorgulatılıyor. Artan döviz kurları ile birlikte kömürdeki son durumlarda kış ayının yaklaşması ile birlikte gündeme geliyor. Bu noktada vatandaşlar tarafından Kömür fiyatları düştü mü? Sorusu internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Kömür fiyatları düştü mü? Kömür fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Kömür Fiyatları Eylül 2023!

KÖMÜR FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından Eylül ayı kömür fiyatları kamuoyu ile paylaşıldı. Yayınlanmakta olan tabloya göre ton fiyatları 1800 – 2750 TL arasında değişkenlik gösteriyor. İşte Kömür fiyatları Eylül 2023!