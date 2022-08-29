Yönetmenliğini Greg Mottola'nın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ise; Jon Hamm, Gal Gadot, Zach Galifianakis gibi isimler yer alıyor. Peki, Komşum Bir Ajan filminin konusu nedir? Komşum Bir Ajan filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

Greg Mottola'nın yönetmenliğini üstlendiği Komşum Bir Ajan, sinemaseverlerden tam not almasının ardından televizyon ekranlarına geldi. Peki, Komşum Bir Ajan filminin konusu nedir? Komşum Bir Ajan filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Casusluk komedisi türü filmde bir banliyö çifti görünüşte mükemmel bir çift olan yeni komşularının hükümet casusu olduğunu öğrendiklerinde uluslararası casusluk komplosunun ortasında kalakalırlar.

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeff Gaffney olarak Zach Galifianakis

Jon Hamm Tim Jones olarak

Isla Fisher Karen Gaffney olarak

Natalie Jones olarak Gal Gadot

Matt Walsh Dan Craverston olarak

Maribeth Monroe , Meg Craverston olarak

Patton Oswalt Bruce Springstine / Akrep olarak

Kevin Dunn Carl Pronger olarak

Jona Xiao Stacey Chung olarak

Bobby Lee , Ricky Lu olarak