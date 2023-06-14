Komisyon ne demek? TDK'ya göre Komisyon nedir, ne anlama geliyor? Komisyon nedir, ne demektir?

Komisyon kelimesinin anlamı merak edildi. Vatandaşlar, Komisyon ne demek? TDK'ya göre Komisyon nedir, ne anlama geliyor? Komisyon nedir? merak etti. Peki, Komisyon ne anlama geliyor? Komisyon ne demektir? Komisyon kelimesinin manası nedir? İşte detaylar...

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KOMİSYON NE DEMEK?

Dilimize Fransıca'dan geçen komisyon gelimesi alt kurul anlamına geliyor. Bir diğer anlamı ise bir işte aracılık yapan kimseye bırakılan yüzde manasına gelmektedir.

TDK'YA GÖRE KOMİSYON NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre Komisyon kelimesi "Alt kurul." ve "Bir işte aracılık yapan kimseye bırakılan yüzde, simsariye." anlamlarına gelmektedir.

Komisyon TDK'ya göre 1. anlamı : Alt kurul.

Komisyon TDK'ya göre 2. anlamı : Bir işte aracılık yapan kimseye bırakılan yüzde, simsariye.