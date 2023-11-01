Zeytinyağı, sağlığa olan faydaları ve eşsiz lezzetiyle dünya mutfaklarının vazgeçilmez bir bileşeni olmuştur. Bu kapsamda zaman zaman Komili hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Komili hangi ülkenin? Komili hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Komili markası nereye ait?

Komili hangi ülkenin? Komili hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Komili markası nereye ait?

Zeytinyağı üreten ve dağıtan birçok marka arasında Komili, Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı uzmanlarından biridir. Komili Türkiye'nin zeytinyağı konusundaki uzmanıdır ve yılların deneyimiyle zeytinyağı tutkunlarının güvendiği bir markadır. Peki, Komili hangi ülkenin? Komili hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Komili markası nereye ait?

KOMİLİ HANGİ ÜLKENİN?

Anadolu Endüstri Holding (AEH) ve SEEF Foods tamamına sahip oldukları Ana Gıda İhtiyaç Maddeleri şirketinin Koninklijke Bunge BV şirketine satılması için anlaşma yaptı. Ana Gıda bünyesinde, Komili, Sezai Ömer Madra ve Kırlangıç Yağ markaları biliniyor. Anadolu Grubu, Ana Gıda'daki yüzde 55 hissesini ABD merkezli Bunge'ye devretti. Komili, Kırlangıç ve Sezai Ömer Madra'nın resmen Bunge'nin oldu. Bunge 1818 yılında hububat ticareti yapmak üzere Amsterdam/Hollanda'da kurulmuştur. Buna göre Komili Amsterdam/Hollanda'ya ait denebilir.