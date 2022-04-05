Komik Sorular 2022: Komik sorular ve cevapları

Komik sorular ve cevaplar eğlence amaçlı araştırılıyor. Unutma, bu sorular sadece başlangıç. Soruyla koşmak ve onu en komik bulduğunuz yerlere götürmek size kalmış. İster absürt, ister ilginç, ister kuru mizahtan hoşlanın; bu açık uçlu sorular, iyi bir kahkaha atarak güzel bir sohbet etmek için harikadır. İşte komik sorular ve cevapları!

KOMİK SORULAR

İşte en çok sevilen komik soruları bir araya getirdik.

1. Hayvanlar konuşabilseydi, en kaba olan hangisi olurdu?

2. Ezbere bildiğiniz en komik şaka nedir?

3. Çalıştığınız yerin yazılı olmayan kuralları nelerdir?

4. 40 yıl sonra insanlar neye özlem duyacak?

5. İçinde bulunduğun en iyi iç şaka nedir?

6. Ressam olsaydın ilk gün neyi boyardın??

7. Ressam olsaydın ilk gün neyi boyardın?

8. Ressam olsaydın ilk gün neyi boyardın?

9. Ruh hayvanınız nedir?

10. Bundan sonra hangi sporu icat edeceklerini düşünüyorsunuz?

11. Mağara adamlarının mağara kadınları hakkında kabus gördüğünü düşünüyor musunuz?

12. Süpermen ve Batman arasındaki bir kavgada kim kazanır?

13. En büyük parti hayvanı hangisidir?

14. Hayvanlar konuşabilseydi, en sıkıcı hangisi olurdu?

15. Bir zombi kıyametinde seçeceğiniz silah ne olurdu?

16. Pina Colada adı nereden geldi?

17. Hayvanlar konuşabilseydi, en akıllısı hangisi olurdu?

18. Oda arkadaşınız olarak hangisini tercih ederdiniz? Keçi mi kuş mu?

19. Ressam olsaydın ilk gün neyi boyardın?

20. Duvardaki bir sinek olsaydın, kimi dinlemek isterdin?

21. Herhangi bir filmde olsaydınız, bu ne olurdu?

22. Meyve olsaydın hangi meyve olurdun?

23. En kötü/ en sinir bozucu slogan nedir?

24. Şimdiye kadarki en kötü şarkı nedir?

25. Hangisini tercih edersiniz: Burnunuz yok ama gerçekten güzel kokan parmaklarınız mı var? Ya da kör ol ama gerçekten güzel bir gülüşün var mı?

26. En sıkıcı spor nedir?

27. Hangi müzisyenin en iyi öğretmeni olacağını düşünüyorsunuz?

28. Sizce en can sıkıcı enstrüman hangisidir?

29. Kurgusal bir karakter olabilseydin, kim olurdun?

30. En sinir bozucu renk nedir?

31. Hangi Disney prensesi en iyi casusluk yapabilir?

32. En iyi terapisti hangi süper kahraman/ kötü adam yapar?

33. En çok hangi kurgusal karaktere benzediğini düşünüyorsun?

34. En gereksiz kelime nedir?

35. Duyabilseydiniz en korkunç ses hangisi olurdu?

36. En havalı ses nedir?

37. Neye sahip olmayı tercih edersiniz; Her ay yenilenen bir kol mu, yoksa her ay yeniden büyüyen bacaklar mı?

38. Vücudun hangi bölümünü eklemek istersiniz?

39. Vücudun hangi bölümünü çıkarmak istersiniz?

40. En sevdiğiniz TV şovu ne büyüyordu?

41. Tüm zamanların en yararlı icadı nedir?

42. Bir partide olsaydın hangi şarkıyı çalardın?

43. Yediğin en tuhaf şey nedir?

44. En sevdiğin meyve hangisi?

45. Sahip olduğunuz en kötü öğretmen kimdi?

46. ??Tanıdığınız en ilginç kişi kim?

47. Favori süper kahramanın kim?

48. En sevdiğiniz tatil hangisidir?

49. Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?

50. Fırında pişen ekmek veya taze kesilmiş ot hangisi daha güzel kokuyor?

51. Yediğin en tuhaf şey nedir?

52. Gördüğünüz en kötü veya en tuhaf rüya neydi?

53. Hayalinizdeki iş ne olurdu?

54. Herhangi bir bitki veya hayvan türü olsaydınız, ne olurdunuz?

55. Vazgeçmesi en zor şey ne olabilir?

56. Vazgeçilmesi en kolay şey ne olabilir?

57. Hayatınızın en utanç verici anı neydi?

58. Hangisini kazanmayı tercih edersiniz: Piyango mu yoksa her ay ayın çalışanı seçilmek mi?

59. Et için salata veya kola brokoli ile dolaşmayı mı tercih edersiniz?

60. Burnunuzun veya kolunuzun olmamasını mı tercih edersiniz?

61. Süper gücünüz ne olurdu?

62. Birini seçmek zorunda olsaydın, en sevdiğin meyve ne olurdu?

63. En az sevdiğiniz meyve hangisidir?

64. En çok hangi ünlüyle hayat değiştirmek istersiniz?

65. Mükemmel bir gün neye benziyor?

66. Şimdiye kadar yaptığınız en komik/ çılgın şey nedir?

67. Pizzanızda ananas sever misiniz?

68. Büyüdüğünüzde ne olmak istersiniz?

69. İlk bilgisayar oyunun neydi?

70. Şimdiye kadar yaptığınız en çılgın bahis nedir?

Sorulacak bu eğlenceli sorular listesini beğendin mi?

Eğlenceli sorular sormak, ruh halini hafifletmek ve neşeli bir atmosfer yaratmak için harika bir yoldur. Umarım sormaktan bu kadar eğlenceli sorular hoşunuza gitmiştir ve eğer öyleyse, aşağıda bir bonusum var!

İşte sorulacak 10 soru daha!

71. Bir süper gücünüz olsaydı, bu ne olurdu?

72. Dünya üzerinde herhangi bir yere seyahat edebilseydiniz, nereye giderdiniz?

73. Yanınızda ıssız bir adaya tek bir şey götürebilseydiniz, ne seçerdiniz?

74. Süper bir gücünüz olsaydı, bu ne olurdu?

75. Hayalinizdeki tatil nedir?

76. Şimdiye kadar gittiğiniz en ilginç yer neresi?

77. Süpermen ve Batman arasındaki bir kavgada kim kazanır?

78. Şimdiye kadar gittiğiniz en ilginç yer neresi?

79. Herhangi bir yerde yaşayabilseydin, nerede yaşardın?

80. Ölü ya da canlı üç kişiyi yemeğe davet edebilseydiniz, kimi davet ederdiniz?

81. Profesyonel bir atlet mi yoksa astronot mu olmayı tercih edersiniz?

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