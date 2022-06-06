Komek kayıtları başladı mı? Genç Komek kayıt tarihleri ne zaman, şartları neler? - Haberler

7-14 Yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik olan eğitimler, kayıtların tamamlanması ile birlikte eğitimler 4 Temmuz'da başlayacak olup 26 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacaktır. Eğitimler, Konya'nın tüm ilçelerinde yüz yüze ve dileyenler için uzaktan eğitim (çevrimiçi) şeklinde gerçekleleşecektir. Peki, Komek kayıtları başladı mı? Komek kayıt tarihleri ne zaman, şartları neler?

KAYITLARI BAŞLADI MI?

Konya'da yaşayan çocuklar ve gençlerin merakla beklediği, Genç Komek yaz okulu kayıtları 6 Haziran Pazartesi günü başlayacak olup, 19 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecektir.

KOMEK KAYITLARI NE ZAMAN?

7-14 Yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik olan eğitimler, kayıtların tamamlanması ile birlikte eğitimler 4 Temmuz'da başlayacak olup 26 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacaktır. Eğitimler, Konya'nın tüm ilçelerinde yüz yüze ve dileyenler için uzaktan eğitim (çevrimiçi) şeklinde gerçekleleşecektir.

Genç Komek yaz okulu kayıtları İnternet üzerinden yapılacakıtr. Başvuru yapmak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız. https://basvuru.konya.bel.tr/

Yüz yüze eğitimler 4 Temmuz Pazartesi günü başlayarak, hafta içi her gün şeklinde uygulanacaktır. Sabah grubu 09.30 – 12.40 öğlen grubu ise 14.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecektir. Eğitimler 26 Ağustos Cuma günü sonlanacaktır

16 Yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik KOMEK yaz kursu kayıtlarının ise 14-28 Haziran 2022 tarihinde yapılacağını belirtmek istiyorum.

GENÇ KOMEK YAZ OKULU NEDİR?

Kısa adı KOMEK olan (Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları,) 16 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik sanat ve meslek eğitimleri vermek üzere 2004 yılında kurulmuştur. İlk etapta Konya il merkezinde gerçekleşen kurslar, zamanla Konya'nın tüm ilçelerini kapsayacak şekilde geliştirilmiştir.

2014 Yılına gelindiğinde ise 16 yaş altında kalan çocuklar ve gençlerinde yararlanabilecekleri "Genç Komek" uygulaması hayata geçti. İlk etapta, sadece yaz okulu şeklinde başlayan "Genç Komek Kursları" ilerleyen süreçte hafta sonları da uygulanacak şekilde geliltirildi. (1,2)

GENÇ KOMEK YAZ OKULUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Konya ve ilçeleirnde yaşayan 7-14 yaş arası çocuklar, yüz yüze eğitimlerden yararlanabilirken; Konya dışından katılmak isteyenlere ise online (çevrimiçi) eğitim fırsatı sunulmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vs. gibi iller yanı sıra Dünyanın bir çok ülkesinden online eğitimlere katılım sağlanmaktadır.

KOMEK KONYA'NIN TÜM İLÇELERİNDE YER ALIYOR

Yazının giriş kısmında da belirtildiği gibi eğitimler ilk etapta Konya'nın merkezi ilçelerinde uygulandı. Sonrasında ilk olarak büyük ilçelerde yaygınlaşmaya başladı. Kısa bir sürede ise tüm ilçelerde yer alması sağlandı. Eğitimler KOMEK kurs merkezleri yanı sıra birçok okulda da yapılmaktadır.

Hangi Eğitimler Veriliyor?

Cevabı en çok merak edilen soruların başında "Komek yaz kurslarında hangi eğitimler yer alıyor?" Sorusu gelmektedir. Bu sorunun cevabı: Çocuğun yaşına ve katılmak istediği eğitim türü (yüz yüze ya da uzaktan) oluşuna göre değişkenlik göstermektedir. Eğitimler 7-9, 10-11 ve 12-13 yaş grubu şeklinde ayrılmış olup aşağıda yer alan listeden yaş grupları ve tercih edebileceğiniz branşları görebilirsiniz.

7-9 Yaş (Kız ve Erkek)

• Kuran-ı Kerim

• Elifba

• Değerler Eğitimi

• Akıl ve Zeka Oyunları

• Algoritma

• Satranç

• Drama

• El Sanatları

• Dikkat ve Hafıza Teknikleri Çalışması

10-11 Yaş (Kız ve Erkek)

• Kuran-ı Kerim

• Elifba

• Değerler Eğitimi

• Kodlama

• Diksiyon

• Resim

• Photoshop

• İşaret Dili

• El Sanatları

• Dikkat ve Hafıza Teknikleri Çalışması

12-13 Yaş (Erkekler)

• Kuran-ı Kerim

• Elifba

• Değerler Eğitimi

• Web Tasarım

• Photoshop

• Kodlama

• Ardunio

• Araç Tasarımı ve Çizimi

• Hızlı Okuma

• Paragraf Yöntem ve Teknikleri

• İşaret Dili

• Sanat ve Tasarım

• Model Uçak Yapımı

• Bağlama

• Gitar

• Keman

• İngilizce

• Arapça

• Basit Dikiş Teknikleri

• Gastronomi

• Dikkat ve Hafıza Teknikleri Çalışması

12-13 Yaş (Kızlar)

• Kuran-ı Kerim

• Elifba

• Değerler Eğitimi

• Oyuncak Bebek Yapımı (Amigurumi)

• Takı Tasarımı

• Moda Tasarımı

• Makrome

• Anime

• Resim

• Karikatür

• İşaret Dili

• Keçe İle Aksesuar Yapımı

• Basit Dikiş Teknikleri

• Keman

• Gitar

• Bağlama

• İngilizce

• Arapça

• Dikkat ve Hafıza Teknikleri Çalışması

Yukarıda yer alan eğitimler sadece yüz yüze eğitime katılmak isteyenler içindir. Komek uzaktan eğitim (online kurs) tercih edenlerde branşlar farklılık içerebilir. Örnek: Yüz yüze kurslarda yabancı dil olarak İngilizce ve Arapça yer alırken, uzaktan eğitimlerde ise Rusça, Fransızca, Japonca ve Korece gibi yüz yüze eğitimlerde olmayan branşlarda yer almaktadır.

Dini ve Değerler Eğitimi

Öğrencilerin yaz tatili başlaması ile birlikte aileler, çocuklarını Kur'an kurslarına göndermeyi düşünmektedir. Camii ve kuran kurslarında çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmesi hedeflenmektedir. Genç komek yaz okulunda da Kur'an-ı Kerim eğitimleri yer almaktadır. Kur'an bilmeyenler için Elifba ile başlanmakta, bilenler ise ileri seviye eğitimlere tabii tutulmaktadır. Aynı şekilde değerli eğitimi ile dinimiz ve Peygamberimiz ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

Sanatsal Faaliyetler

Dopdolu bir yaz tatili geçirmek isteyen öğrenciler için komek yaz kurslarında kültür, sanat ve biririnden özel sanatsal faaliyetler yer almaktadır. El sanatları, basit dikiş teknikleri, makrome, keçe ile aksesuar ve oyuncak bebek yapımı gibi birçok sanatsal eğitimler sizi bekliyor.

Eğlenceli Oyuncalara Hazır mısınız?

Komek yaz okulunda çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecek demiştik. Tercih ettikleri eğitimlere ek olarak; Dutlukır ve Kent Ormanında yer alan kamplarda eğlenceli faaliyetler sizi bekliyor.

Halat çekme, çubuk yakalama, mantar toplama, kuyruk yakalama ve kale oyunu ile eğlenecek hem de survivor parkrunda yeteneklerinizi ortaya koyabileceksiniz. Aynı zamanda İlkyardım ve AFAD eğitimleri ile bilinçli bireyler haline geleceksiniz.

Konya'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın

Şehrimizde deniz olmasa da her yıl yüzme eğitimleri ile çocuklarımızı boğulmalara koruyoruz. Komek yaz okuluna katılan öğrencilere yüzme eğitimleri de verilecektir. Yüzme için gerekli olan havuz bonesi ve havlu ücretsiz olarak verilecektir.

Yatılı Kamplarda Kalmaya Hazır mısınız?

Çok farklı bir yaz tatili geçirmeye hazır mısınız? Komek yaz okulu öğrencileri, Beyşehir ve Taşkent ilçekerinde yer alan kamplarda 2 gece 3 gündüz kalarak bambaşka bir deneyim yaşayacaklar.

Ödüllü Yarışmalar ile Kazanacaksınız

Hem öğrenecek, hem eğlenecek hem de kazanacaksınız. Çeşitli yarışmalar düzenlenecek olup dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecektir.

Komek Yaz Okulu Ücretleri Ne Kadar?

Geçtiğimiz yıllarda ücretlendirme il merkezlerinde yaşayanlar için 100₺ iken merkez dışındaki ilçeler için 50₺ olarak uygulanmıştı. Araya, Koronavirüs girmesi nedeniyle yaklaşık 2 yıl yüz yüze eğitimler yapılamadı. Bu nedenle güncel ücret bilgisi henüz belirtilmedi. Komek'in İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre ÜCRETSİZ olacağı belirtilmektedir.

REFERANSLAR

1. SOLAK, S. G., & KURT, H. K. (2019). Kentin öksüzleri: Refakatsiz göçmen çocuklara yönelik faaliyetler Konya örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(3), 630-644.

2. Güllüpunar, H. (2010). Halkla ilişkiler sosyal sorumluluk ilkesi: Kamu kuruluşları yaklaşımı bakımından Konya Büyük Şehir Belediyesi uygulama örnekleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 1(1).

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