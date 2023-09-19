Koluman Otomotiv, Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda 'Derman'ı sergiledi

Koluman Otomotiv, Londra'da düzenlenen dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023), zırhlı lojistik destek aracı 'Derman'ı sergiledi.

Ziyaretçilerin ve katılımcıların yoğun ilgisi olduğu standı, Koluman Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Koluman ve eşi Ayşin Koluman ziyaret ederek 'Derman' hakkında bilgi aldı. Ayrıca ziyaretçiler, Koluman Holding'in askeri lojistik sektöründeki en son teknolojik başarısını yakından inceleme fırsatını buldu. DSEI'23 Fuarı'nın ardından 'Derman', Avrupa turuna Almanya'da devam edecek. Bu, Koluman Holding'in askeri lojistikteki yenilikçi ve global vizyonunu daha geniş bir kitleye tanıtma yolunda atmış olduğu büyük bir adımı temsil ediyor. Koluman Otomotiv, 2024 yılında da yurtiçi ve yurtdışında boy göstermeye devam edecek.

'İŞ BİRLİKLERİMİZİ GENİŞLETME YOLUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ'

Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Askeri lojistikteki yenilikçi yaklaşımımızın bir sonucu olarak 'Derman', uluslararası arenada büyük bir ilgiyle karşılaşıyor. Londra'da, Türk Savunma Sanayi Başkanlığı yöneticileri, farklı devlet yetkilileri ve Avrupa'nın önde gelen birçok şirketiyle verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Aynı zamanda, NATO başta olmak üzere dost ve müttefik ülkelerle de geleceğin askeri lojistik çözümleri üzerine görüşmelerimizi sürdürdük. Bu etkileşimler, global vizyonumuzun bir parçası olarak askeri lojistik alanında iş birliklerimizi genişletme yolunda önemli adımlar attığımızı gösteriyor" dedi.