Koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldiler Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için oy kullanmak için sandık başına geldi.

Koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldiler

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için oy kullanmak için sandık başına geldi. Sabah erken saatlerinde yoğunluğun yaşandığı oy kullanımında yaşlı vatandaşların koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldikleri görüldü.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Beşiktaş ve Esenler'de vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandık başına geldi. Okullarda kısmen yoğunluğun yaşandığı oy kullanımında özellikle yaşlı vatandaşların koltuk değnekleri ile oy kullanmaya geldiği görüldü.

Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanımı saat 18: 00 itibariyle sona erecek.