Koltuk değneğini fırlatan engelli, arkadaşını Heimlich manevrası ile hayata döndürdü

HİZMET-İŞ Engelli Komitesi Başkanı Hanifi Karadağ, Engelliler Haftası münasebeti ile yapılan etkinlik yemeğinde soluk borusuna yemek kaçan arkadaşının imdadına yetişerek müdahalede bulundu.

Kaynak: Medya Ankara

HİZMET-İŞ ve TİM OSGB işbirliği ile engelli için ilk yardım eğitimi verildi. Ankara'da bulunan HİZMET-İŞ genel merkez binası eğitim salonunda, TİM OSGB koordinasyonunda gerçekleşen "İLK YARDIMDA ENGELLERİ KALDIRIYORUZ" eğitimine Ankara'nın değişik yerlerinden misafir edilen engellilere ilk yardım ve temel yaşam desteği eğitimleri verildi.

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Medya Ankara'nın haberine göre eğitim sonrası tertip edilen yemekte engelliler, sendika temsilcileri ve TİM Osgb yetkileri bir araya geldi. Yemek esnasında soluk borusuna yemek kaçan bir engelliye yanı başında oturan ve 1 saat önce Heimlich manevrası eğitimini alan Hizmet iş engelli komitesi başkanı Hanifi Karadağ müdahale etti.

Müdahale sonrası nefes alan engelli mutluluğunu gizleyemedi.

Kaynak: Medya Ankara

