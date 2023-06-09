Şafak Sezer'in yönetmenliği yaptığı Kolpaçino: Bomba filminin kaç yılında çekildiği merak konusu oldu. Filmseverler, Kolpaçino: Bomba filminin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kolpaçino: Bomba kaç yılında çekildi? Kolpaçino: Bomba nerede çekildi? Kolpaçino: Bomba ne zaman çekildi? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kolpaçino : Bomba filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kolpaçino : Bomba filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kolpaçino : Bomba kaç yılında çekildi? Kolpaçino : Bomba nerede çekildi? Kolpaçino : Bomba ne zaman çekildi? Detaylar haberimizde...

KOLPAÇİNO:BOMBA OYUNCU KADROSU!

Aydemir Akbaş - Sabri

Şafak Sezer - Özgür

Ali Çatalbaş - Tayfun

Ebubekir Öztürk - Arif (Ganyotçu)

Serkan Şengül - Şahin

Arzu Yanardağ - Şale

Kubilay Penbeklioğlu - Mertay

Mehmet Ali Kaptanlar - Reşat

Orhan Aydın - Nedim

Tuğba Melis Türk - Cemile

Kadir Kandemir - Amir

Fatoş Sılan - Nurdan

Günay İbicioğlu - Muzaffer

Özcan Varaylı - Bahadır

Vedat Göksoy - Altan

Volkan Başaran - Volkan

Kemal İnci - Kudret

Ferdi Merter - Kemal

KOLPAÇİNO:BOMBA KONUSU NEDİR?

Kolpaçino : Bomba, 2011 yapımı komedi türündeki Türk filmi. Şafak Sezer'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Çatalbaş, Arzu Yanardağ, Kubilay Penbeklioğlu ve Tuğba Melis Türk paylaşmaktadır. 2009 yapımı Kolpaçino adlı filmin devamı niteliğinde olup, büyük ölçüde aynı oyuncularla çekilmiştir.

Vizyonda kaldığı 17 hafta boyunca 736.320 kişi tarafından izlenen Kolpaçino: Bomba, 2011 yılında Türkiye'de en çok izlenen 11. film oldu.