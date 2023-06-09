Kolpaçino: Bomba kaç yılında çekildi? Kolpaçino: Bomba nerede çekildi? Kolpaçino: Bomba ne zaman çekildi?
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Şafak Sezer'in yönetmenliği yaptığı Kolpaçino: Bomba filminin kaç yılında çekildiği merak konusu oldu. Filmseverler, Kolpaçino: Bomba filminin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kolpaçino: Bomba kaç yılında çekildi? Kolpaçino: Bomba nerede çekildi? Kolpaçino: Bomba ne zaman çekildi? İşte detaylar...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Kolpaçino : Bomba filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kolpaçino : Bomba filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kolpaçino : Bomba kaç yılında çekildi? Kolpaçino : Bomba nerede çekildi? Kolpaçino : Bomba ne zaman çekildi? Detaylar haberimizde...
KOLPAÇİNO:BOMBA OYUNCU KADROSU!
Aydemir Akbaş - Sabri
Şafak Sezer - Özgür
Ali Çatalbaş - Tayfun
Ebubekir Öztürk - Arif (Ganyotçu)
Serkan Şengül - Şahin
Arzu Yanardağ - Şale
Kubilay Penbeklioğlu - Mertay
Mehmet Ali Kaptanlar - Reşat
Orhan Aydın - Nedim
Tuğba Melis Türk - Cemile
Kadir Kandemir - Amir
Fatoş Sılan - Nurdan
Günay İbicioğlu - Muzaffer
Özcan Varaylı - Bahadır
Vedat Göksoy - Altan
Volkan Başaran - Volkan
Kemal İnci - Kudret
Ferdi Merter - Kemal
KOLPAÇİNO:BOMBA KONUSU NEDİR?
Kolpaçino : Bomba, 2011 yapımı komedi türündeki Türk filmi. Şafak Sezer'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Çatalbaş, Arzu Yanardağ, Kubilay Penbeklioğlu ve Tuğba Melis Türk paylaşmaktadır. 2009 yapımı Kolpaçino adlı filmin devamı niteliğinde olup, büyük ölçüde aynı oyuncularla çekilmiştir.
Vizyonda kaldığı 17 hafta boyunca 736.320 kişi tarafından izlenen Kolpaçino: Bomba, 2011 yılında Türkiye'de en çok izlenen 11. film oldu.