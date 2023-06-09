Kanal D ekranlarında yayınlanan Kolpaçino:Bomba filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Kolpaçino:Bomba filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Ailecek Şaşkınız filmi oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız filmi konusu ne? İşte detaylar...

2009 yapımı Kolpaçino adlı filmin devamı niteliğinde olup, büyük ölçüde aynı oyuncularla çekilmiştir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kolpaçino:Bomba filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Kolpaçino:Bomba filmi oyuncuları kimler? Kolpaçino:Bomba filmi konusu ne? Kolpaçino oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde..

KOLPAÇİNO:BOMBA OYUNCU KADROSU!

Aydemir Akbaş - Sabri

Şafak Sezer - Özgür

Ali Çatalbaş - Tayfun

Ebubekir Öztürk - Arif (Ganyotçu)

Serkan Şengül - Şahin

Arzu Yanardağ - Şale

Kubilay Penbeklioğlu - Mertay

Mehmet Ali Kaptanlar - Reşat

Orhan Aydın - Nedim

Tuğba Melis Türk - Cemile

Kadir Kandemir - Amir

Fatoş Sılan - Nurdan

Günay İbicioğlu - Muzaffer

Özcan Varaylı - Bahadır

Vedat Göksoy - Altan

Volkan Başaran - Volkan

Kemal İnci - Kudret

Ferdi Merter - Kemal

KOLPAÇİNO:BOMBA KONUSU NEDİR?

Kolpaçino: Bomba, 2011 yapımı komedi türündeki Türk filmi. Şafak Sezer'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Çatalbaş, Arzu Yanardağ, Kubilay Penbeklioğlu ve Tuğba Melis Türk paylaşmaktadır. 2009 yapımı Kolpaçino adlı filmin devamı niteliğinde olup, büyük ölçüde aynı oyuncularla çekilmiştir.

Vizyonda kaldığı 17 hafta boyunca 736.320 kişi tarafından izlenen Kolpaçino: Bomba, 2011 yılında Türkiye'de en çok izlenen 11. film oldu.