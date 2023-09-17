Türk sinemasının sevilen komedi serisi Kolpaçino'nun 4. filminin kadrosunda yer alacak isimler son günlerde tekrar gündeme geldi. Peki, Kolpaçino 4 oyuncuları kimlerdir? Kolpaçino 4 oyuncu kadrosunda kimler var, hangi ünlüler olacak?

Kolpaçino 4 oyuncuları kimlerdir? Sorusu, sosyal medya üzerinde paylaşılmakta olan görüntüler ile birlikte gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. Komedyen Şafak Sezer'in başrolünde oynadığı "Kolpaçino" serisinin dördüncü filminin çekimleri devam ediyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği "Kolpaçino 4", Şafak Sezer'in canlandırdığı Özgür karakterinin eski dostlarıyla hesaplaşmasını beyazperdeye taşıyacak. Peki, Kolpaçino 4 oyuncuları kimlerdir? Kolpaçino 4 oyuncu kadrosunda kimler var, hangi ünlüler olacak?

KOLPAÇİNO 4 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Son filmde İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç da yer aldı. Şarkıları ve şovlarıyla sanat dünyasına damga vuran İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç filmde kendilerini canlandırdı.

KOLPAÇİNO 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk üç filmde yer alan Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'ün de kadrosunda olduğu "Kolpaçino 4"ün kasım ayında vizyona girmesi planlanıyor.