Kolpaçino 4 çıkacak mı? Kolpaçino 4 ne zaman yayınlanacak? Kolpaçino yeni bölüm vizyon tarihi ne zaman?
Gündem Haberleri
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kolpaçino 4 çıkacak mı? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Şafak Sezer'in son yaptığı açıklamalar sonrasında Kolpaçino yeni filminin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kolpaçino 4 çıkacak mı? Kolpaçino 4 ne zaman yayınlanacak? Kolpaçino yeni bölüm vizyon tarihi ne zaman? İşte detaylar...
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Şafak Sezer Kolpaçino filmiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kutsal Damacana 4 hakkında detaylı bilgi veren Sezer, sevilen film serisi Kolpaçino için müjdeyi verdi. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kolpaçino 4 çıkacak mı? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kolpaçino 4 çıkacak mı? Kolpaçino 4 ne zaman yayınlanacak? Kolpaçino yeni bölüm vizyon tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...
Birbirine kenetlenmiş 7 kişinin bir günde başına gelenler. Temposu ve kurgusuyla şaşırtıcı bir hikâye: "Para darphanede basılır, imzası atılır, banknot yapılır, deste deste akar gider. Milyonlarca temiz, milyonlarca pis el değer. Anlatılmaz bir sevgisi, anlatılmaz bir acısı vardır. Dünyada para için istenilecek en güzel dilek pis tarafını tutmamaktır, eğer tutarsan."
Yönetmen: Atıl İnaç
Oyuncular: Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Hakan Ural, Eriş Akman
Tür: Komedi, Macera
Yapım Yılı: 2009
Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2009 Perşembe
Senaryo: Şafak Sezer, Kaan Ertem
Kolpaçino serisinin izleyicileri tarafından "Kolpaçino 4 çıkacak mı?" sorusu araştırılıyor. Şafak Sezer, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yeni çıkacak Kutsal Damacana 4 hakkında açıklamada bulunurken Kolpaçino serisinin yeni filmi için yeşil ışık yaktı.