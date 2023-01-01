Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kolpaçino 4 çıkacak mı? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Şafak Sezer'in son yaptığı açıklamalar sonrasında Kolpaçino yeni filminin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Kolpaçino 4 çıkacak mı? Kolpaçino 4 ne zaman yayınlanacak? Kolpaçino yeni bölüm vizyon tarihi ne zaman? İşte detaylar...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Şafak Sezer Kolpaçino filmiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kutsal Damacana 4 hakkında detaylı bilgi veren Sezer, sevilen film serisi Kolpaçino için müjdeyi verdi. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kolpaçino 4 çıkacak mı? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kolpaçino 4 çıkacak mı? Kolpaçino 4 ne zaman yayınlanacak? Kolpaçino yeni bölüm vizyon tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde...

KOLPAÇİNO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birbirine kenetlenmiş 7 kişinin bir günde başına gelenler. Temposu ve kurgusuyla şaşırtıcı bir hikâye: "Para darphanede basılır, imzası atılır, banknot yapılır, deste deste akar gider. Milyonlarca temiz, milyonlarca pis el değer. Anlatılmaz bir sevgisi, anlatılmaz bir acısı vardır. Dünyada para için istenilecek en güzel dilek pis tarafını tutmamaktır, eğer tutarsan."

KOLPAÇİNO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Atıl İnaç

Oyuncular: Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Hakan Ural, Eriş Akman

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 2009

Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2009 Perşembe

Senaryo: Şafak Sezer, Kaan Ertem

KOLPAÇİNO 4 ÇIKACAK MI?

Kolpaçino serisinin izleyicileri tarafından "Kolpaçino 4 çıkacak mı?" sorusu araştırılıyor. Şafak Sezer, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yeni çıkacak Kutsal Damacana 4 hakkında açıklamada bulunurken Kolpaçino serisinin yeni filmi için yeşil ışık yaktı.