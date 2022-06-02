Kolpa sözleri! Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız - Kolpa şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

Kolpa sözleri! Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız - Kolpa şarkı sözleri nelerdir?
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Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız üçlüsünün söylediği Kolpa şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 13 bin beğeniye ulaştı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız - kolpa sözleri nelerdir?
Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız - Kolpa şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Alaaddin Ergün ve Doğanay Karadeniz ikilisine aittir.
KOLPA ŞARKI SÖZLERİ
Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı
Bende yok artık bu kalbinin tamiratı
Kapatmadı telefonu kestim irtibatı
Bu da benim kalbime son talimatım
***
Çekemiyorsan bu aşkı durma git durma
Katlanırım diyorsan can evimden vurma
Cevabını bildiğin soruları sorma
Söylediğin tüm sözlerin dörtte üçü kolpa
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