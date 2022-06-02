Kolpa sözleri! Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız - Kolpa şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız - Kolpa şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Alaaddin Ergün ve Doğanay Karadeniz ikilisine aittir.

KOLPA ŞARKI SÖZLERİ

Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı

Bende yok artık bu kalbinin tamiratı

Kapatmadı telefonu kestim irtibatı

Bu da benim kalbime son talimatım

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Çekemiyorsan bu aşkı durma git durma

Katlanırım diyorsan can evimden vurma

Cevabını bildiğin soruları sorma

Söylediğin tüm sözlerin dörtte üçü kolpa

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