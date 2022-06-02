Kolpa sözleri! Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız - Kolpa şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolpa sözleri! Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız - Kolpa şarkı sözleri nelerdir?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Kolpa sözleri! Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız - Kolpa şarkı sözleri nelerdir?

Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız üçlüsünün söylediği Kolpa şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 13 bin beğeniye ulaştı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız - kolpa sözleri nelerdir?

Alaaddin Ergün & Doğanay Karadeniz & Eda Sakız - Kolpa şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Alaaddin Ergün ve Doğanay Karadeniz ikilisine aittir.

KOLPA ŞARKI SÖZLERİ

Yaptıklarım yapacaklarımın teminatı

Bende yok artık bu kalbinin tamiratı

Kapatmadı telefonu kestim irtibatı

Bu da benim kalbime son talimatım

***

Çekemiyorsan bu aşkı durma git durma

Katlanırım diyorsan can evimden vurma

Cevabını bildiğin soruları sorma

Söylediğin tüm sözlerin dörtte üçü kolpa

Haberler.com - Gündem

Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title