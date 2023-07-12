Kolombiyalı İntikam Meleği konusu ne, oyuncuları kimler? Kolombiyalı İntikam Meleği kaç yılında çekildi?
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Star Tv ekranlarında yayınlanan Kolombiyalı İntikam Meleği filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Kolombiyalı İntikam Meleği filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Kolombiyalı İntikam Meleği konusu ne, oyuncuları kimler? Kolombiyalı İntikam Meleği kaç yılında çekildi? İşte detaylar...
Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kolombiyalı İntikam Meleği filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Kolombiyalı İntikam Meleği konusu ne, oyuncuları kimler? Kolombiyalı İntikam Meleği kaç yılında çekildi? Detaylar haberimizde...
KOLOMBİYALI İNTİKAM MELEĞİ KONUSU NEDİR?
Olaylar, 1992 senesinin Kolombiya'sında başlar. 10 yaşındaki Cataleya, anne-babasının katledilişine tanık olur. Kendisi ise ölümden kıl payı kurtulur ve gangster olan amcası Emilio ile birlikte ABD'ye sığınır. Burada geçirdiği 15 yıl boyunca Cataleya, amcası tarafından bir kiralık katil olarak yetiştirilecek ve cinayetlerinden geriye anne-babasının katilleri için hep bir kartvizit bırakacaktır: Kurbanlarının göğsüne çizdiği bir orkide...
KOLOMBİYALI İNTİKAM MELEĞİ OYUNCULARI KİMLER?
Zoe Saldana
Amandla Stenberg
Jordi Mollà
Lennie James
Michael Vartan
Cliff Curtis
Beto Benites
Jesse Borrego
Cynthia Addai-Robinson
Angel Garnica
Ofelia Medina
Callum Blue
Sam Douglas
Graham McTavish
Charles Maquignon
Affif Ben Badra