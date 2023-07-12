Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kolombiyalı İntikam Meleği filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Kolombiyalı İntikam Meleği konusu ne, oyuncuları kimler? Kolombiyalı İntikam Meleği kaç yılında çekildi? Detaylar haberimizde...

KOLOMBİYALI İNTİKAM MELEĞİ KONUSU NEDİR?

Olaylar, 1992 senesinin Kolombiya'sında başlar. 10 yaşındaki Cataleya, anne-babasının katledilişine tanık olur. Kendisi ise ölümden kıl payı kurtulur ve gangster olan amcası Emilio ile birlikte ABD'ye sığınır. Burada geçirdiği 15 yıl boyunca Cataleya, amcası tarafından bir kiralık katil olarak yetiştirilecek ve cinayetlerinden geriye anne-babasının katilleri için hep bir kartvizit bırakacaktır: Kurbanlarının göğsüne çizdiği bir orkide...

KOLOMBİYALI İNTİKAM MELEĞİ OYUNCULARI KİMLER?

Zoe Saldana

Amandla Stenberg

Jordi Mollà

Lennie James

Michael Vartan

Cliff Curtis

Beto Benites

Jesse Borrego

Cynthia Addai-Robinson

Angel Garnica

Ofelia Medina

Callum Blue

Sam Douglas

Graham McTavish

Charles Maquignon

Affif Ben Badra