Kolombiya'nın Kahve Parkı Turistlerin Gözdesi

Kolombiya'nın kahve tarlalarıyla ünlü Armenia kentinde inşa edilen Ulusal Kahve Parkı, turistlerin en sık ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Park, kahve tarlalarını yakından tanıma ve eğlence imkanı sunuyor. Ulusal Kahve Yetiştiricileri Federasyonu tarafından işletilen park, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmıştır. Parkta, geleneksel ve modern mimarinin iç içe geçtiği birçok eğlence aracı ve kültürel aktivite bulunmaktadır. Her yıl yaklaşık 1 milyon kişi parkı ziyaret etmektedir.

Kolombiya'nın kahve tarlalarıyla ünlü Armenia kentinde inşa edilen Ulusal Kahve Parkı her dönem turistlerin en sık ziyaret ettiği mekanlar arasında kalmaya devam ediyor.

Quindio yönetim bölgesinin başkenti Armenia'ya 20 dakika mesafedeki Montenegro (Karadağ) kasabasında yer alan kahve parkı, Ulusal Kolombiya Kahve Yetiştiricileri Federasyonu ve Quindio Kahve Yetiştiricileri Yönetim Komitesince inşa edildi.

Dünyanın en gözde kahvelerinden birinin yetiştirildiği Armenia'ya gelenler hem kahve tarlalarını yakından tanıma hem de parkı ziyaret ederek eğlenme imkanı buluyor.

Latin Amerika'nın önde gelen tema parkları arasında gösterilen ve kar amacı gütmeyen Ulusal Kahve Yetiştiricileri Federasyonu tarafından işletilen park, 25 Haziran 2011'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmaya hak kazandı.

Her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Ulusal Kahve Parkı, ihtişamlı kahve tarlaları ve görkemli doğasıyla öne çıkıyor.

Geleneksel ve modern mimarinin iç içe geçtiği parkta, her yaştan insanların benzersiz bir deneyim yaşaması için onlarca eğlence aracı ve kültürel aktiviteler yer alıyor.

Sembolik bir ücret karşılığında parka giriş yapanlar, devasa kahve tarlaları arasından geçerek renkli kolonyal evler ile dev nostaljik trenin bulunduğu Bolivar Meydanı'na varıyor.

Meydanda geleneksel yemekler sunan restoranlar, el yapımı eşyaların satıldığı mağazalar, el sanatları, federasyon tarafından üretilen kahveler, kahveli çikolata, kahveli şeker ve kakao katılımcıların olmazsa olmaz tercihleri arasında yer alıyor.

Kahve Müzesi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kahve Müzesi Hakla İlişkiler Sorumlusu Homer Perez Osorio, kahve kültürünün ülke için önemine değinerek ziyaretçilere kahvenin bu topraklara nasıl geldiğini ve hangi aşamalardan geçtiğini detaylıca aktardıklarını söyledi.

Kolombiya'nın ekonomik kalkınmasında kahvenin temel taşlardan birisi olduğunu hatırlatan Perez, katılımcılara doğal bir ortam sunduklarını ve unutulmaz hatıralarına katkıda bulunduklarını söyledi.

Parkın 1995'te açıldığını belirten Perez, "Kahve Kolombiya'nın en önemli ihracat kalemlerinin başında geliyor. 600 bini aşkın kahve üreticisinin emeğini bir araya getiriyoruz, maksadımız geleneksel kahve kültürünü ve bize kalan tarihi mirasın gelecek kuşaklarca yaşatılması için mücadele etmektir. " ifadesini kullandı.

"Sadece bu topraklara, iklime ve coğrafyaya özgü bir kahve markası üretiyoruz???????"

Perez, Kolombiya kahvesinin dünyaca ünlü olduğunu vurgulayarak "Bu ülkeye gezmeye gelenler, mutlaka bu toprakların en değerli hazinesi olan kahvemizi tatmalıdır ve almalıdır. Sadece bu topraklara, iklime ve coğrafyaya özgü bir kahve markası üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Müzeyi ziyaret edenler, simülasyon görüntüleri sayesinde tarihsel bir yolculuğa çıkıyor, kahvenin Kolombiya topraklarına ilk gelişini, ekilmesini, hasadını ve çekirdeklerinin fabrikaya geldikten sonra üreticiye nasıl ulaştırıldığına tanık oluyor.

Kahve parkında çarpışan arabalar, sandallar, gondol, çılgın nehir, müzikli eğlenceler, mini konserler ve çocuklar için muhtelif aktiviteler düzenleniyor.

Gezinin sonu kahve satın alınmasıyla sonlanıyor

Gün boyu kahve parkında keyifli ve coşkulu anlar yaşayan ziyaretçiler, bölgenin ünlü kahvesini tattıktan sonra muhakkak birkaç paket doğal kahve ile hediyelik kahveli çikolata satın aldıktan sonra geziyi tamamlıyor.

Ulusal Kahve Parkı'nın girişinde inşa edilen 22 metre yüksekliğindeki kuleye çıkanlar, etkileyici manzara eşliğinde bol hatıra fotoğrafı ve videolar çekerek parka veda ediyor.