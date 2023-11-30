Kolombiya'nın en yüksek şelalesi La Cascada la Chorrera ziyaretçileri cezbediyor

Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya 30 kilometre mesafedeki La Cascada la Chorrera Şelalesi, 590 metreyle ülkenin en yüksek şelalesi olma özelliğini taşıyor. Choachi kasabasındaki şelale, manzarasıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor. Doğaseverler, yaklaşık 3 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından 590 metre yüksekliğindeki şelaleye ulaşabiliyor.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya 30 kilometre mesafedeki La Cascada la Chorrera Şelalesi, 590 metreyle ülkenin en yüksek şelalesi olma özelliğini taşıyor.

Choachi kasabasındaki şelale, manzarasıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.

Doğaseverler, yaklaşık 3 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından 590 metre yüksekliğindeki şelaleye ulaşabiliyor.

Yürüyüş boyunca, doğa fotoğrafı ve video çekme fırsatı bulan ziyaretçilere, bölgedeki kamp, doğa sporları, kaya tırmanışı, binicilik ve bitki örtüsü hakkında tanıtım yapılıyor.

"Gelenlere doğal bir hazine sunuyoruz"

Kasabanın turizm yetkilisi Julia Rodriguez Diaz, AA muhabirine, hafta sonları yoğun talep aldıklarını ve bazen çeşitli festivaller düzenlediklerini söyledi.

Diaz, 40 kişilik ekipleriyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Şelaleye ulaşmak için fiziksel çaba ve yürüyüş boyunca birkaç kez mola verilmesi gerektiğini vurgulayan Diaz, bol yokuşlu yolları ve zorlu yamaçları aştıktan sonra asma köprünün yardımıyla La Cascada la Chorrera Şelalesi'ne ulaşılabildiğini anlattı.

Hafta sonu yaklaşık 1200 kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini kaydeden Diaz, "Ziyaretçiler için doğayla baş başa ekolojik yürüyüşler organize ediyoruz. Gelenlere doğal bir hazine sunuyoruz." dedi.

Turistler Choachi kasabasına da uğruyor

Turistler, şelale ziyaretinin ardından Choachi kasabasına da uğrayarak geziyi sonlandırıyor.

Choachi kasabası, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 2022'de "ziyaret edilecek en iyi kasabalardan biri" olarak listelendi.

Turistik yerler açısından dünyanın en iyi 32 kasabasından biri seçilen Choachi, geleneksel el yapımı ürünleri ve hediyelik eşyalarıyla ülkenin kültürel zenginliğine katkı sağlıyor.

Tarihi meydanı, renkli evleri, bahçeli kafeleri, geleneksel mutfağı ve yemyeşil ovaları bulunan kasaba, ziyaretçilere keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.

Muisca yerlileri dilinde "Choachi", "ayın penceresi" ve "ayın tepesi" anlamlarına geliyor. Kasabanın 1600'lü yıllarda kurulduğu ve verimli arazileri nedeniyle yerlilerce "kutsal" kabul edildiği belirtiliyor.

"Gidenler şimdi kesin dönüş yapıyor"

Choachi yerlilerinden emekli Julia Gomez, Choachi'nin termal kaynakları sayesinde her gün onlarca kişiyi ağırladığını dile getirdi.

Gomez, "Her geçen zaman yerli ve yabancı turistler daha fazla geliyor. Gastronomi açısından zengin bir mutfağa sahip olmakla beraber geleneksel tatlıları da mevcut. Buranın insanı, konuklara nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Okumak için kasabadan gidenler şimdi kesin dönüş yapıyor." ifadelerini kullandı.

Yerlilerden emekli asker Hector Gomez ise son derece zengin bitki örtüsüne sahip kasabaya gelen ziyaretçilerin, buranın iklimine de hayran kaldığını söyledi.

Şehir hayatından bunalanlar için Choachi'nin alternatif haline geldiğini belirten Gomez, "Bugünlerde şunu fark ediyoruz, burayı 40 yıl önce terk edenler artık dönüyor. Burayı tanıyan herkes, yakınlarına tavsiyede bulunuyor, böylece misafirlerimiz artıyor." diye konuştu.