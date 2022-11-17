Kolombiya Dünya Kupası'nda var mı? Kolombiya Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Kolombiya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Kolombiya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Kolombiya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Kolombiya Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Kolombiya Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Kolombiya Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Kolombiya Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

KOLOMBİYA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Kolombiya 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almamaktadır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?