Köln - Partizan hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Köln - Partizan UEFA maçı neden yayınlanmıyor?
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Bugünkü UEFA maçlarından bazılarının Türkiye'de yayını bulunmuyor. Bu maçlardan birisi de Köln - Partizan maçı oldu. Peki, Köln - Partizan hangi kanalda, maçın yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Köln - Partizan UEFA maçı neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...
Köln - Partizan maçı hangi kanalda?Köln - Partizan maçı maçının yayını yok mu, neden yok? 6 Ekim 2022 Köln - Partizan UEFA maçı neden yayınlanmıyor?
Köln - Partizan maçı bugün 6 Ekim 2022 Perşembe günü saat 22:00 'da başlayacak.
Köln - Partizan maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır.
Maç, Köln'da, RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak.