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Kolektif ne demek? Kolektif TDK kelime anlamı nedir?

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Kolektif ne demek? Kolektif TDK kelime anlamı nedir?

Kolektif ne demek? Sorusu son zamanlarda en sık sorulan sorular arasında yer alıyor. Son zamanlarda oldukça fazla duymaya başladığımız kolektif kelimesi ne anlama geliyor? Peki kolektif ne demek? kolektif TDK kelime anlamı nedir?

Kolektif kelimesi, birçok farklı alanda karşımıza çıkan, oldukça sık duymaya başladığımız kelimelerden birisidir. Kökeni Fransızca diline dayanmaktadır. Türkçe 'de yer alan ''Ortaklaşa'' kelimesi ile aynı anlama gelmektedir. Peki kolektif ne demek? kolektif TDK kelime anlamı nedir?

Kolektif kelimesi anlam olarak, bir kişiyi, bir grubu, bir topluluğu, ortak görüş veya ortak amaç uğrunda bir çatı altında ilerlemesine denir. Bu topluluklar farklı amaçlar ile toplanmış olabilirler.

Kolektif kelimesinin kelime anlamı TDK'ya göre şu şekildedir;
Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan.

Kolektif kelimesi, cümle içerisinde farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Kolektif kelimesinin cümle içerisinde kullanımına örnek;

Kolektif bir görüş rahatlığı insanı düşündürmekten kurtarır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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