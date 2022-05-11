Kolaya zam mı geldi? Kola zamlandı mı? Kola kaç TL?
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, kola fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Açıklama sonrası Kolaya zam mı geldi? kola zamlandı mı? Kola kaç TL merak edildi.
Tkel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir kola grubunun ürünlerine zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aybaş'ın paylaşımı doğrultusunda, 1 litrelik kola 12 lira 50 kuruş, 2,5 litrelik kola ise 20 TL'den satışa çıkarılacak.
KOLAYA ZAM MI GELDİ?
ürkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Aybaş'ın paylaştığı fiyat listesine göre 1.5 litre kola 15 TL olurken, 2.5 litre kola 20 TL oldu.
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