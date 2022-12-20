Yılbaşına az zaman kala zamlarda gündeme geldi. Vatandaşlarında merak ettikleri arasında yeni zamlı fiyatlar. Gazlı içeceklere gelen zamlar ise gündeme geldi. Peki, Kolaya zam mı geldi? 2,5 lt kola kaç TL oldu?

Son zamanlarda marketlerdeki zamlar ve bazı ürünlere takılan alarmlar sosyal medyada kullanıcılar tarafından çokça dile getiriliyor. Son olarak kolanın tavsiye edilen satış fiyatı gündem oldu. Peki, Kolaya zam mı geldi? 2,5 lt kola kaç TL oldu?

KOLAYA ZAM MI GELDİ?

Fiyatları daha önce eskiye göre bir hayli yükselmiş olan kola, Mayıs ayında yapılan zamdan sonra 20 liraya kadar yükselmişti. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kola ürünlerine yeni bir zam daha geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aybaş'ın paylaşımına göre, 1 litrelik kola 18 TL, 2,5 litrelik kola ise 30 TL'den satışa çıkarılacak.