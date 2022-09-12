Günlük hayatta kullandığımız, duyduğumuz, okuduğumuz ancak anlamını bilmediğimiz birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi olan köksüz kelimesi ile ilgili Köksüz ne demek? TDK Köksüz kelimesi ne anlama geliyor?

Köksüz ne demek? Günlük hayatta kullandığımız, duyduğumuz, okuduğumuz ancak anlamını bilmediğimiz birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi olan köksüz kelimesi ile ilgili Köksüz ne demek? TDK Köksüz kelimesi ne anlama geliyor? İşte detaylar...

KÖKSÜZ NE DEMEK?

Köksüz;kökü olmayan, sağlam bir dayanağı, gerçekliği bulunmayan anlamına gelmektedir.

KÖKSÜZ TDK ANLAMI

1. sıfat Kökü olmayan.

2. sıfat, mecaz Temeli, dayanağı veya aslı olmayan:

"Açık seçik bilgilere dayanmayan bir memleket sevgisinin ne kadar köksüz, ne kadar verimsiz olduğunu acı acı düşündüm." - Bedri Rahmi Eyüboğlu