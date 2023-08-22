KÖKSAL KAÇMAZ KİMDİR? Eski MHP'li Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz öldü mü?

Bu acı haber, MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sezer Yozgat tarafından duyuruldu. Henüz saldırının ayrıntılarına dair herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte, MHP yetkilisi Sezer Yozgat olayla ilgili sosyal medya platformları üzerinden açıklama yaptı. Peki, Köksal Kaçmaz Kimdir? Eski MHP'liEyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz öldü mü? İşte detaylar…

KÖKSAL KAÇMAZ KİMDİR?

Köksal Kaçmaz, MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından biriydi.22 Ağustos 2023 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Köksal Kaçmaz hakkında edinilen bilgiler şimdilik bunlardan ibaret.

ESKI MHP'LİEYÜPSULTAN İLÇE BAŞKANI KÖKSAL KAÇMAZ ÖLDÜ MÜ?

MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın önceki başkanlarından Köksal Kaçmaz, silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Köksal Kaçmaz'a yönelik gerçekleşen bu saldırının haberini MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sezer Yozgat duyurdu. Olayın ayrıntıları henüz netlik kazanmamış olsa da, MHP yöneticisi Sezer Yozgat, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak olaya dikkat çekti: "İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun."