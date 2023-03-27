Son dönemde Leyla ile Mecnun dizisindeki "Ak sakallı Dede" rolüyle adından söz ettiren Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Köksal Engür hakkında merak edilenler var. Sevilen oyuncunun vefat haberinin ardından ise arama motorlarında Köksal Engür öldü mü, neden? Köksal Engür hasta mıydı? soruları aratıldı.

Leyla ile Mecnun dizisindeki "Ak sakallı Dede" rolüyle adından söz ettiren seslendirme sanatçısı ve oyuncu İsmail Köksal Engür'ün vefat etmesinin üzerine sevenleri büyük yıkıma uğradı. Sevilen ve başarılı oyuncunun vefatını öğrenen vatandaşlar ise Köksal Engür öldü mü, neden? Köksal Engür hasta mıydı? sorularına yanıt aradı. Detayları haberimizde.

KÖKSAL ENGÜR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Leyla ile Mecnun dizisindeki "Ak sakallı Dede" rolüyle adından söz ettiren seslendirme sanatçısı ve oyuncu İsmail Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından ötürü 77 yaşında hayatını kaybetti. Köksal Engür'ün ölüm haberini ise oyuncu arkadaşı Cengiz Bozkurt duyurdu. Bozkurt Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" yazdı.

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı. Başarılı sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı. Tiyatroyla sınırlı almayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçı, "SüngerBob KareŞort" çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirdi. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" karakteriyle Red Kit çizgi filminde "Red Kit"i seslendirdi.