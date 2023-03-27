Köksal Engür kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Köksal Engür kaç yaşında vefat etti, hastalığı var mıydı? Hayatı ve biyografisi!

Son dönemde Leyla ile Mecnun dizisindeki "Aksakallı Dede" rolüyle adından söz ettiren Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Köksal Engür, hayatını kaybetti. Köksal Engür'ün vefatının ardından vatandaşlar, Köksal Engür kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Köksal Engür kaç yaşında vefat etti, hastalığı var mıydı? merak etti. İşte detaylar...

Usta sanatçı Köksal Engür 77 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından Köksal Engür neden öldü, hastalığı neydi? Köksal Engür'ün hayatı ve biyografisi nedir? merak edildi. İşte ayrıntılar...

KÖKSAL ENGÜR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Leyla ile Mecnun dizinin Aksakallı Dede'si Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından ötürü 77 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun ani ölümüyle yıkılan ünlü isimler, "Gittiğine inanamıyorum" ve "İçim yandı" paylaşımları yaptı.

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

İsmail Köksal Engür (5 Mart 1946, Kars - 26 Mart 2023, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır.

Hayatı

Köksal Engür, eğitimini tamamlamadan önce sanat yaşamına başlayan oyunculardandır. 1956 yılında TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla başlayan deneyimleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1969 yılında mezun olana kadar sürdü. TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini atan sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı. Radyo deneyimlerini seslendirmedeki ustalığını geliştirmekte kullanan Engür, tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerinde de oynadı. Sanatçı, SüngerBob KareŞort çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirmiştir. Korkuyorum Anne filmiyle ödül alan oyuncu, Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirmişti. Leyla ile Mecnun'da "Ak Sakallı Dede" ve "Karabasan" rollerinde oynadı. Ben de Özledim'de kendisini canlandırmıştır. Beş Kardeş dizisinde Osman rolünü oynamıştır.

Böbrek yetmezliği komplikasyonlarına bağlı olarak 26 Mart 2023 tarihinde hayatını kaybetti.