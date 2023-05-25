"Köksal Baba" lakaplı Köksal Bektaşoğlu'nun öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. Peki, Köksal Baba öldü mü? Köksal Baba sağlık durumu ne?

Sosyal medyada gündem olan haberdeeğlenceli videoları ve sosyal medyadaki takipçileriyle Trabzon'un simgesi haline gelen Köksal Baba'nın öldüğü ileri sürüldü. Peki, Köksal Baba öldü mü? Köksal Baba sağlık durumu ne?

KÖKSAL BABA KİMDİR?

Köksal Bektaşoğlu veya tanındığı ismi ile Köksal BabaTürk internet ünlüsü. Köksal Baba adlı YouTube kanalı, Mart 2023 itibarıyla yaklaşık 1,36 milyon takipçiye sahiptir.

Köksal Bektaşoğlu, 1975 yılında Trabzon'da doğdu. Bektaşoğlu, ailesindeki diğer kişilerde görülmeyen ve henüz teşhis edilmemiş bir gelişim bozukluğuna sahiptir.

KÖKSAL BABA ÖLDÜ MÜ?

Koksal Baba'nın öldüğü iddiası henüz doğrulanmadı.