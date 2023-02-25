Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Köknar Rüştü Tezay, hayatını kaybetti. Bu nedenle Köknar Rüştü Tezay öldü mü? Sorusu merak edildi. Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Sarp Akkaya, Bige Önal, Binnur Kaya gibi birçok isim, Tezay'ın dün gerçekleştirilen cenaze törenine katıldı. Peki, Köknar Rüştü Tezay öldü mü? Köknar Rüştü Tezay ölüm nedeni ne, neden öldü?

Köknar Rüştü Tezay öldü mü? kanser tedavisi gören Köknar Rüştü Tezay, yaşamını yitirdi. Merak edilen sorular arasında Köknar Rüştü Tezay öldü mü? Sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı. Ünlü isimlerle olan yakınlığıyla tanınan Tezay için dün Fenerbahçe Camii'nde tören düzenlendi. Peki, Köknar Rüştü Tezay öldü mü? Köknar Rüştü Tezay ölüm nedeni ne, neden öldü?

KÖKNAR RÜŞTÜ TEZAY ÖLDÜ MÜ?

Yaklaşık iki aydır kanser tedavisi gören MDM Print Yönetim Kurulu Başkanı Köknar Rüştü Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Habertürk'te yer alan habere göre, ölümüyle yakınlarını yasa boğan Tezay'ın cenaze törenine Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk, Binnur Kaya, Bige Önal, Melis Birkan, Özgür Çevik ve Sarp Akkaya gibi birçok ünlü isim katıldı. Yakın arkadaşını kaybeden Tolga Sarıtaş, tabuta dokunarak uzun süre gözyaşı döktü. Binnur Kaya ve Melis Birkan da cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Köknar Rüştü Tezay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ömerli Aile Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.