Dizi sektörünün tanınan ismi Köknar Rüştü Tezay Kimdir? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Ünlü isimlerle olan yakınlığıyla tanınan Tezay için dün Fenerbahçe Camii'nde tören düzenlendi. Peki, Köknar Rüştü Tezay Kimdir? Köknar Rüştü Tezay neden öldü, ölüm sebebi ne? Köknar Rüştü Tezay hayatı ve biyografisi!

Köknar Rüştü Tezay Kimdir? Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Köknar Rüştü Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Sarp Akkaya, Bige Önal, Binnur Kaya gibi birçok isim, Tezay'ın dün gerçekleştirilen cenaze törenine katıldı. En yakın arkadaşını kaybeden Tolga Sarıtaş, cenaze töreninde tabuta dokunarak gözyaşı döktü. Peki, Köknar Rüştü Tezay Kimdir? Köknar Rüştü Tezay neden öldü, ölüm sebebi ne? Köknar Rüştü Tezay hayatı ve biyografisi!

KÖKNAR RÜŞTÜ TEZAY KİMDİR?

Köknar Tezay, 6 Haziran 1968 yılında dünyaya geldi. Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Köknar Rüştü Tezay, 2005 ila 2010 yıllarında UPS Kargo şirketinde Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev aldı. 2010 - 2016 yıllarında Akgün Dijital şirketinde Genel Müdürlük yaptı. 2016'dan 2017 yılına kadar VAS 360 şirketin Yönetici Ortağı olarak görev yaptı ve 2017 yılında MDM İletişim Baskı ve Etkinlik şirketini kurdu. Rüştü Könar Tezay, iki aydır kanser tedavisi görüyordu. Alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Köknar Tezay'ın cenazesi 24 Şubat 2023 Cuma günü öğle namazına müteakip Fenerbahçe Cami'nden kaldırıldı.