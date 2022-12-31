2022 senesini geride bırakırken yeni yılda herkesin evinde kokina çiçeği görüyoruz. Yılbaşı öncesi vatandaşlar 'Kokina' çiçeği tercih ediyor. Merak edilenler arasında ise Kokina çiçeği nedir? Yılbaşında neden kokina çiçeği alınır? Kokina çiçeği anlamı ne? soruları yer alıyoe.

Yeni yıl heyecanı son hızla devam ederken vatandaşlar kokina çiçeği satın alıyor. Birçok anlamı olan kokina çiçeğinin neden satın alındığı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Kokina çiçeği nedir? Yılbaşında neden kokina çiçeği alınır? Kokina çiçeği anlamı ne?

KOKİNA ÇİÇEĞİ NEDİR?

Bilecik'te çiçekçilik yapan Sertaç Sezer, halk arasında yılbaşı çiçeği olarak bilinen, bir diğer adı ise 'kokina' olan çiçeğin mutluluk ve şans getirdiğine inanıldığını anlatarak, "Birçok vatandaş ev sahibi olmak hayaliyle kokina çiçeğini almak içi sıraya giriyor" dedi.

Bilecik'te 18 yıldır çiçek satan Sertaç Sezer, kokina çiçeği kasım ve aralık ayında çıkıyor ve yılbaşına kadar sürekli satılan bir çiçek türü olduğu söyledi. Halk arasında bu çiçeği alan ve bir daha yıl sonuna kadar çiçeğin kırmızı meyvelerin kalması halinde ev sahibi olunacağı söylendiğini anlatan Sezer sözlerine şöyle devam etti;

"Kokina dağlarda ve yol kenarlarında gördüğümüz dikenli bir bitki ve kırmızı meyveleri var. Kokina bitkileri üzerinde ki yeşil, dikenli yaprakları ve kırmızı meyveleriyle yılbaşını en iyi şekilde yansıtan çiçekler olarak bilinmektedir. Kokina bitkilerinin şans ve mutluluk getirdiği bilinmektedir. Eski bir rivayete göre kokinaları aldığınızda diğer yıla kadar üzerindeki meyvelerinin durduğunda ev alacağınız anlamına gelmekte olduğu söylenir. Bunun yüzünden yılbaşı öncesi bu çiçeğe yoğun talep var. Kokina bitkileri Akdeniz bölgesi ve İran tarafında yetişmektedir. Kokina bitkilerini demet şeklinde satmaktayız. Evlerimizde cam vazoların içinde yıl başını en iyi şekilde yansıtan ve dekor amaçlı kullanılan çiçeklerdir" dedi.

YILBAŞI ÇİÇEĞİ (KOKİNA) NEDİR?

Anavatanı Güney Avrupa olduğu bilinen yılbaşı çiçeği (kokina), aynı zamanda İran ve Akdeniz civarında yetiştirildiği bilinmektedir. Adının kökeni 'kokino' olan, Yunanca'da ise 'kırmızı' anlamına gelen kokina (yılbaşı çiçeği) Türkiye sınırları içerisinde İstanbul'da ormanlık alanlarda yetişmektedir. Yeni yıl hazırlıklarının başlamasıyla birlikte kapı süslemelerinde, buketlerin yanında daha çok görmeye başladığımız kokina bitkisi, silcan adlı kırmızı meyveli bitkinin dallarının iplerle bir araya getirilmesiyle kokina çiçeği, diğer adıyla yılbaşı çiçeği meydana getirilmektedir. Halk arasında genellikle 'tavşan memesi' olarak bilinen çalıların birleşimi ile meydana gelen yılbaşı çiçeği, Anadolu'da bulunan bazı yörelerde böbrek taşı söktürücü veya idrar söktürücü olarak da kullanılmaktadır.

Kokina çiçeği hakkında bazı efsanelerde yok değil. Kimilerine göre yılbaşı çiçeğinin kişiye, eve şans getirdiğine inanılır iken, kimilerine göre ise kişiyi ev sahibi yapabilmektedir. Bunun olabilmesi için ise, kokina bitkisi yılbaşından önce alınır ve yılbaşına kadar renginde hiçbir değişim gözlenmediğin takdirde ev sahibi olunacağına dair rivayetler de bulunmaktadır.

YILBAŞI ÇİÇEĞİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

1- 2 farklı bitkinin bir araya gelmesiyle yapılan kokina çiçeği (silcan ve tavşan memesi),çok sıcağı sevmediği gibi çok soğuk ortamlardan da hoşlanmamaktadır.

2- Daha uzun ömürlü bir bitki olmasını istiyor iseniz, ılık ortamda tutmanız tavsiye edilir.

3- Yılbaşı çiçeği, suyu pek fazla sevmediğinden hafta 2 defa olarak az miktarda kök kısmı sulanmalıdır.

4- Bulunduğu ortamın az güneşli ve serin olmasına dikkat edilmelidir.

5- Orman ortamına alışkın olan kokina çiçeğini, ortamına yakın alan oluşturabilmek için gölge alanlar tercih edilmelidir.