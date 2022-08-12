Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2021 yılında hayata geçirilen KÖK Programı, bu sene de KÖK 2022 ile gençlere kapılarını açıyor. KÖK Programı Nedir? KÖK 2022 başvurular başladı mı? KÖK nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 'nitelikli insan kaynağını temin etmek ve bu temini sürdürülebilir kılmak' misyonunu destekleyici bir program olarak başlatılan KÖK Programı, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. koordinasyonunda yürütülüyor. KÖK nasıl başvurulur? KÖK Programı Nedir? KÖK 2022 başvurular başladı mı?

KÖK PROGRAMINEDİR?

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde, Savunma Sanayii Akademi ve TR Eğitim ve Teknoloji A.Ş. tarafından yürütülen Vizyoner Genç KÖK Programı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın "Nitelikli İnsan Kaynağını Temin Etmek ve Bu Temini Sürdürülebilir Kılmak" misyonunu destekleyici bir program olarak tasarlanmıştır. 4 alt başlık olarak Usta Çırak, Eğitim, Vizyon ve Destek alt programlarını içermektedir.KÖK Programı, Savunma Sanayii alanında öncü firmalar olan; ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi A.Ş., ROKETSAN Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş., Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin katkılarıyla 2021 yılında sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilmiştir.

BAŞVURU KRİTERLERİ NELERDİR?

•Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

•08.08.2022 tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış ve bir lisans programından mezun olmamış olmak,

•Yurt içindeki üniversitelerin ilgili fakültelerinde ve belirlenen örgün lisans programlarında 1. Sınıf eğitimini başarıyla tamamlamış ve 2022 Güz döneminde 2. Sınıfa başlayacak olmak,

•2.75 (4'lük sistemde) ve üstü not ortalamasına sahip olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

•YKS Sonuç Belgesi*

Başvuru Seçme ve Değerlendirme Kılavuzu'nda örneklerle açıklanmıştır.

•YKS Yerleştirme Belgeleri*

Başvuru Seçme ve Değerlendirme Kılavuzu'nda örneklerle açıklanmıştır.

•Onaylı ve Güncel Transkript*

Başvuru tarihinden en fazla 30 gün önce alınmış olması gerekmektedir.

•Onaylı ve güncel Öğrenci Belgesi*

Başvuru tarihinden en fazla 30 gün önce alınmış olması gerekmektedir.

•Niyet Mektubu*

•Başarı Belgesi

Bu bölümde; TÜBİTAK Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları ve Proje Yarışmaları başarı belgeleri, TEKNOFEST ve benzeri diğer bilim ve teknoloji yarışmalarına katılım ve başarı belgeleri, BİLSEM mezuniyet belgesi, patent belgeleri, çeşitli ödül belgeleri, lisans bölümünde elde edilen derece belgeleri ve bu doğrultudaki başarılarınızın ifade edildiği belgeler kabul edilmektedir.

KÖK 2022 BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

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