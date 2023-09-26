KOİDER '1000 Kadın Gücü' Programında Sanayici Kadınların Önemi Vurgulandı

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından düzenlenen '1000 Kadın Gücü' programında TÜİOSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, sanayici kadın sayısının artırılmasının öncelikli misyonları olduğunu belirtti. Akyürek Balta, kadınların katılımı olmadan Türkiye'nin 100 yılının gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğinin (KOİDER) düzenlediği '1000 Kadın Gücü' programında deneyimlerini paylaşan TÜİOSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta, öncelikli misyonlarının sanayici kadın sayısını artırmak olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı, Türk iş dünyası kadınlarının katkılarıyla gerçekleşecek. Bu seferberlik, kadınların katılımı olmadan olamaz. Türkiye 100 yılının içeriğini, Türk iş dünyası iş kadınlarının gerçekleştirecekleri başarılı işler dolduracak" dedi.

KOİDER'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği 'KOİDER Bazaar' etkinliği, iş dünyasından kadınları bir araya getirdi. '1000 Kadın Gücü' temasıyla düzenlenen programda, 'Dünya ülkelerinde ihracatta kadının yeri' başlıklı panelin konuşmacısı Tarsus Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Gül Akyürek Balta oldu.

"İmkansızlıklarla yola çıktık"

OSBÜK Yönetim Kurulunun seçilmiş ilk ve tek kadın üyesi olan Akyürek Balta, imkansızlıklarla çıktıkları yolda nasıl ilerlediklerini şöyle anlattı: "Çukurova, ülkemizin en önemli tarım bölgesi. Biz de gıda ürünleri üreten bir sanayi bölgesiyiz. Bölgemizdeki birçok girişimci kadını tarımın sanayileşmesi noktasında ve kadının sanayide yer alması için teşvik ettik. Bir girişimcilik hikayesi başlattık. Mersin'de ve Türkiye'de fark oluşturmak gerektiğini düşündük. Türkiye'de ilk defa alt yapılarının tamamı Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat kriterlerine uygun bir OSB kurmak için adım attık. Organize sanayi bölgeleri bu anlamda adım atıyor ama bizim bölgemiz sıfırdan bir yeşil OSB olarak kuruluyor. Bu anlamda hem TÜİOSB hem de Mersin öncü oldu. Türkiye'de kadın sanayici sayısı az, bu nedenle öncelikli misyonumuz kadın sanayici sayısını arttırmak."

Akyürek Balta, TÜİOSB olarak kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, iş dünyasında girişimci, nitelikli, üretken ve etkin kadınların daha fazla var olması için Kadın Ortak Girişim Fabrikaları (KOGİF) projesini hayata geçirdiklerini kaydederek, "Proje ile yönetimden üretime çoğunluğu kadınlardan oluşan fabrikalar kurarak, eşitlikçi bir anlayışla üretme hakkı kadınlara verildi. KOGİF projesi ile gençlerin ve kadınların gıda ve tarım konularında geliştirecekleri özgün, inovatif ve teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda gerekli mentörlükler sağlanıyor. Hedefimiz, girişimci kadınlarımızı ekonomiye ve iş dünyasına kazandırmak" diye konuştu. - MERSİN