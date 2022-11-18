Köftü tarifi! Masterchef Köftü nedir, nasıl yapılır? Köftü için gerekli malzemeler! Köftü hangi yöreye ve ile ait bir yemek?

Masterchef 17 Kasım yarışmasında şefler tarafından Köftü yapılması istendi. Peki Masterchef Köftü nasıl yapılır? Köftü için gerekli malzemeler nelerdir? Köftü yemek tarifi! Köftü nasıl yapılır? Köftü hangi yöreye aittir? Köftü yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Köftü tarifi oldu. Peki en güzel Köftü yemek tarifi nasıldır? Köftü yemeği nasıl yapılır? Köftü için gerekli malzemeler nelerdir? Köftü nasıl yapılır? Köftü için gerekenler neler?

KÖFTÜ NEDİR?

Buldan'da bağcılık son yıllarda revaçta olan tarım ürünüdür. Bu kadar çok üzüm yetiştirilmesi üzümden elde edilen gıda maddelerinin çeşidini de etkilemektedir. Yaş üzüm, kuru üzüm, sirke, koruk ekşisi, pekmez, gün balı, hoşaf, kurma şarap ve köftü bunlardan bazılarıdır. Köftü ise üzüm suyunun katkı maddeleri ile koyulaştırılması ile elde edilen gayet uzun ömürlü tatlı bir besin maddesidir. Buldan da her evde bulunur. Besleyici ve sağlık açısından faydalı bir besindir. Genellikle kış aylarında tüketilir.

KÖFTÜ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Üzüm

İrmik

Has Un

Fesleğen

Asma Yaprağı

Pekmez Toprağı

KÖFTÜ NASIL YAPILIR?

Üzümler temiz bir çuvalın içine konularak ezilir. Çıkarılan üzüm suları tülden geçirilir ve çıkan küçük parçalardan iyice arındırılır. Bir kazanın içine pekmez toprağı konur ve üzerine üzüm suyu ilave edilerek karıştırılır. Bu karışım bir gün ağzı kapalı olarak bekletilir. Ertesi gün odun ateşinde kaynatılır. Kaynamaya başladıktan yarım saat sonra közün üzerinden kaldırılır ve içine aromatik koku ve tat vermesi için taze fesleğen ve asma yaprakları ilave edilir. Birkaç saat kadar dinlendirilir. Dinlendirilen şıra süzülür ve ikinci kaynatma için kazana konulur. İkinci kaynatmaya başlamadan önce şıranın içine elenmiş un ve irmik karıştırılır ve iyice yedirilir. Kazan ateşin üzerine oturtulur ve sürekli karıştırılarak dibinin tutmamasına dikkat edilerek kaynatılır. Karışımın kıvamı koyulaştıktan sonra pişirme işlemi durdurulur ve köftü sıcak iken tepsilere dökülür ve soğumaya bırakılır. İyice soğuyup sertleşen köftü, tepside baklava dilimleri şeklinde kesilir ve temiz bir bezin üzerinde kurumaya bırakılır. Gün aşırı köftü parçaları alt üst edilerek her tarafının tamamen kuruması sağlanır.

Not : Üzüm suyunun pekmez toprağı ile kaynatılıp süzülmesinden sonra tülde kalan karışım tekrar temiz bir kesenin içine konulur ve yüksek bir yere asılır. Bu keseden süzülen şıra bir kovada toplanır. Süzülen şıra 6-7 gün boyunca güneşte bekletilerek iyice koyulaşması sağlanır. Bu şekilde elde edilen pekmez türüne Buldan Yöresinde "Gün Balı" denir.

KÖFTÜ HANGİ YÖREYE AİT?

Köftü, Konya, Denizli ve civarına ait olan bir üründür.