Köfteci Yusuf'taki tavan çökme olayının yeni görüntüleri ortaya çıktı

- Görüntüler afet bölgesini hatırlattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da geçtiğimiz günlerde Köfteci Yusuf isimli restoranda yaşanan ve 11 kişinin yaralandığı tavan çökme olayının ortaya çıkan görüntüleri facianın ucuz atlatıldığı gösterirken, görüntüler adeta afet bölgesinden çekilmiş kanaatini verdi.

Olay, geçtiğimiz 13 Şubat ta Afyonkarahisar- İzmir karayolu Akören beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan "Köfteci Yusuf" adlı restoranın Afyonkarahisar şubesinin asma tavanı içerisinde müşterilerin bulunduğu esnada çöktü. Göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı. Can pazarının yaşandığı olayda 7'si hafif 11 kişi yaralandı.

Olay sonrası itfaiye ve jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken, yapılan ilk tespitlerde olayın tavan yapılırken kalitesiz malzeme kullanılması ve belirtilen projeye aykırı hareket edilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Olaydan sonra iş yerinin çekilen ve tavanın yerde, masaların ve araç gereçlerin üzerine düştüğü görüntüler ise faciadan kıl payı dönüldüğünü gözler önüne serdi. Afet bölgesinde çekilmiş görüntü kanaatini veren videoyu görenler adeta dehşete düştü.