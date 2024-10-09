Köfteci Ramiz domuz eti açıklaması! Domuz eti kullanıyor mu?

Köfteci Ramiz domuz eti mi var? Türkiye'nin konuştuğu köfte krizi sonrası ünlü köfte zincirleri hedef tahtası oldu. Oklar Türkiye'nin önde gelen bir köfte zincirine dönerken piyasanın önemli oyuncularından Köfteci Ramiz de bir paylaşım yaptı. Köfteci Ramiz domuz eti mi çıktı, Köfteci Ramiz domuz eti mi kullanıyor, var mı? İşte Köfteci Ramiz domuz eti açıklaması haberimizde...

KÖFTECİ RAMİZ DOMUZ ETİ Mİ ÇIKTI?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde ürünlerinde domuz eti çıktığı söylenen firmanın ismi merak edilirken köfte zincirleriyle meşhur Köfteci Ramiz'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, firmanın 1928'den bu yana dana eti kullandığı belirtildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş ürünler listesi sonrası büyük bir tartışma başlamış durumda. Listelerde birçok büyük markanın adı yer alırken, iddialara göre çok ünlü bir köfte restoran zincirinin etlerinde de domuz eti çıktı ancak firma mahkeme kararıyla adını gizletti.

Tartışmalar ünlü bir köfte zinciri etrafında şekillenirken, sosyal medyada hedef alınan bir diğer büyük köfteci zinciri Köfteci Ramiz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Köfteci Ramiz'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ürünlerde yüzde 100 dana eti kullanıldığı vurgusu yapıldı. "1928'den bugüne, yüzde yüz dana etinden günlük ürettiğimiz ürünlerimizle Türkiye'de ve 7 ülkeyle yurt dışında toplam 130 şubede hizmetinizdeyiz" ifadeleri kullanıldı.