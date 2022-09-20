(Köfte Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 20 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Köfte menüsünde kazananlar kim oldu?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 20 Eylül dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 20 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Köfte çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...