(Köfte Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 20 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Köfte menüsünde kazananlar kim oldu?
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Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 20 Eylül dokunulmazlık düellosu oynandı. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 20 Eylül Dokunulmazlık Düellosunu kim kazandı? Masterchef düelloyu kimler kazandı? Köfte çeşitleri yemeklerinde kazananlar kim oldu? İşte detaylar...
Masterchef mavi takım mı kazandı? Masterchef kırmızı takım mı kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.
MASTERCHEF 20 EYLÜL GÜNÜN MENÜSÜ NE OLDU?
Bugün köfte çeşitlerinden yemekler yapıldı. Köfte çeşitleri şöyle:
- İnegöl köfte
- Şiş köfte
- Tekirdağ köfte
- Kadımbudu köfte
- Islama köfte
- Sivas köfte
- Abdigör köfte
- Akçaabat köfte
- Pideli köfte
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK DÜELLOSUNU KİMLER KAZANDI?
- İnegöl köfte : Kazanan Mavi takım / Metin
- Şiş köfte : Kazanan Mavi takım / Burak R.
- Tekirdağ köfte : Kazanan Mavi takım / Tayfun
- Kadımbudu köfte : Kazanan Mavi takım / Çağatay
- Islama köfte : Kazanan Kırmızı takım / Vural
- Sivas köfte : Kazanan Kırmızı takım / Tolga
- Abdigör köfte : Kazanan Mavi takım / Barış
- Akçaabat köfte : Kazanan Mavi takım / Burak Kaya
- Pideli köfte : Kazanan Mavi takım / Gamze
SONUÇ
MAVİ TAKIM 7 - 2 KIRMIZI TAKIM
Mavi takım 5 olarak haftanın ilk dokunulmazlığı kazanıyor.
Mavi takım 4-1 önde. Yarışma devam ediyor. Şuanda şefler köfte tadımı yapıyorlar.
Mavi takım 7-2 öne geçti.
KIRMIZI TAKIM 2 - 7 MAVİ TAKIM
Mavi takım bugünkü dokunulmazlığı 7-2 kazanıyor. Birazdan kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynayacak.